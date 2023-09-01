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    На Киришской ГРЭС заново включают котлы и турбины. Утром там возникли проблемы

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    Нештатная ситуация произошла 1 сентября на крупнейшей на Северо-Западе Киришской ГРЭС, сообщает 47news. На ТЭЦ-части электростанции «отключился общий трансфер».

    «С 09:05 до 09:19 генерирующее оборудование было частично приостановлено, на текущий момент работа восстановлена, продолжается поэтапное включение котлов и турбин», — уточняет 47news со ссылкой на ПАО «ОГК-2».

    Также сообщается, что подача горячего водоснабжения производилась без перерыва из резервных баков. Выработка электроэнергии на Киришской ГРЭС не прекращалась.

    Киришская ГРЭС располагается на реке Волхов. ГРЭС обеспечивает теплоснабжение и горячее водоснабжение города Кириши, а также снабжает тепловой энергией несколько промышленных и сельхозпредприятий.

    ТЭЦ-часть электростанции в основном предназначена для обеспечения электрической и тепловой энергией Киришской промзоны и города Кириши. Суммарная мощность турбоагрегатов — 300 МВт.

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    Киришская ГРЭС
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