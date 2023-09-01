На Киришской ГРЭС заново включают котлы и турбины. Утром там возникли проблемы

Нештатная ситуация произошла 1 сентября на крупнейшей на Северо-Западе Киришской ГРЭС, сообщает 47news. На ТЭЦ-части электростанции «отключился общий трансфер».



«С 09:05 до 09:19 генерирующее оборудование было частично приостановлено, на текущий момент работа восстановлена, продолжается поэтапное включение котлов и турбин», — уточняет 47news со ссылкой на ПАО « ОГК-2 ».



Также сообщается, что подача горячего водоснабжения производилась без перерыва из резервных баков. Выработка электроэнергии на Киришской ГРЭС не прекращалась.

