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    В 2024 году в Гатчине откроется новая школа на 825 учеников

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    Новую школу на 825 детей в Гатчине собираются ввести раньше срока. Как уточнили в ГК «Ленстройтрест», здесь уже провели испытания всех инженерных систем, установили оборудование для столовой, медицинского блока, спортивных и актового залов, завершается внутренний клининг.

    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
    Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «Ленстройтрест»
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    Готовность школы составляет 96% — недавно ее проверил зампредседателя правительства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.


    Планируется, что принять первых учеников школа сможет сразу после новогодних праздников в 2024 году. Ускорить темп строительства получилось за счет средств из федерального бюджета в рамках программы «Развитие образования».

    Школа в квартале «IQ Гатчина» рассчитана на 33 класса, из них 12 — для начальной школы, 15 — для средней и для старшей — еще 6. На первом этаже разместятся центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором — библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах — учебные классы, специализированные кабинеты и другие помещения.

    В учебе акцент здесь сделают на углубленное изучение отдельных предметов на уровнях основного и среднего общего образования, а в старшей школе — на профильное обучение предметам естественно-научного, гуманитарного и технологического циклов.

    На прилегающей территории расположились спортивные площадки и стадион с футбольным полем, беговые дорожки и яма для прыжков в длину, турники и тренажеры. Также выделено место для школьного огорода.

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