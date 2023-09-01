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    В Московском районе впервые приняла учеников новая средняя школа № 376

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    На Идрицкой улице в Московском районе открылась новая школа. Как рассказали в Группе ЦДС, средняя школа № 376 Московского района рассчитана на 650 учеников.

    Фото: Предоставлено пресс-службой Группы ЦДС
    Фото: Предоставлено пресс-службой Группы ЦДС
    Фото: Предоставлено пресс-службой Группы ЦДС
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    В здании переменной этажности в три и четыре этажа расположились учебные кабинеты, актовый зал с эстрадой, гримерными и помещениями для реквизита, библиотека с медиатекой и читальным залом, медицинский пункт, мастерские трудового обучения, два спортзала с раздевалками и зоной тренажеров, гардеробные, столовая, лифт для маломобильных групп населения. Для безопасности работают комнаты дневной и круглосуточной охраны.

    В школе на территории ЖК ЦДС «Московский» потоки учащихся младших (с 1-го по 4-й класс) и старших классов развели в разные блоки с отдельными входами.

    На пришкольной территории оборудовали площадки для отдыха и игр, у главного входа — площадку для мероприятий. Также здесь расположен физкультурно-спортивный кластер с полем для футбола, баскетбольной и волейбольной площадками, дорожками для прыжков в длину и бега на 100 м.

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