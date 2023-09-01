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    В Петербурге вынесен приговор бывшему срочнику, который из кирпича и зарядки смастерил «бомбу»

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    5 комментариев

    Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего военнослужащего, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подробности 1 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

    Инцидент произошел утром 2 ноября 2022 года, то есть в период мобилизации, что явилось отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Срочник, будучи в наряде в качестве дежурного по узлу связи, смастерил муляж бомбы из пенопласта, кирпича, зарядного устройства и изоленты. Желая проверить, как работают подразделение антитеррора и командование, он спрятал поделку в стену здания, где располагался узел связи. В 10 утра призывник доложил о найденной бомбе, чем спровоцировал эвакуацию людей и документов из здания. К месту происшествия были также вызваны дежурные подразделения еще двух частей и сотрудники органов безопасности. Одним словом, шутник-срочник на время нарушил нормальную деятельность различных органов.

    При назначении наказания военный суд учел раскаяние фигуранта в содеянном, а также то, что он воспитывался с двух лет без отца и в многодетной семье. Шутка во время частичной мобилизации была признана отягчающим обстоятельством. В результате бывший солдат получил штраф в размере 250 тысяч рублей.

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    Комментарии 5

    Гость01 Сен 2023 в 17:31
    Шутка .
    +0−0
    Гость01 Сен 2023 в 16:57
    Видно сильно труханули.
    +0−0
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