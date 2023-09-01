В Петербурге вынесен приговор бывшему срочнику, который из кирпича и зарядки смастерил «бомбу»

Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении бывшего военнослужащего, признанного виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Подробности 1 сентября рассказали в объединенной пресс-службе судов города.



Инцидент произошел утром 2 ноября 2022 года, то есть в период мобилизации, что явилось отягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Срочник, будучи в наряде в качестве дежурного по узлу связи, смастерил муляж бомбы из пенопласта, кирпича, зарядного устройства и изоленты. Желая проверить, как работают подразделение антитеррора и командование, он спрятал поделку в стену здания, где располагался узел связи. В 10 утра призывник доложил о найденной бомбе, чем спровоцировал эвакуацию людей и документов из здания. К месту происшествия были также вызваны дежурные подразделения еще двух частей и сотрудники органов безопасности. Одним словом, шутник-срочник на время нарушил нормальную деятельность различных органов.