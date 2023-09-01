Школу на 1375 учеников открыли в Славянке

В Славянке (поселок Шушары, Пушкинский район) открылась школа построенная в рамках национального проекта «Образование». Здание площадью более 25 тыс. кв. метров рассчитано на 1375 учеников.
Торжественно открыли школу глава администрации Пушкинского района Андрей Чапуров, генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко и генеральный директор ООО «КВС» Юрий Единач. Директор школы получила от строителей символический «золотой ключик»
Большая школа вместила в себя 55 классов — трехэтажное здание разделено на три блока: два учебных и один общешкольный. Кроме учебных классов в нем разместилась большая столовая на 475 мест, игровые помещения, а также учебно-производственные мастерские по обработке древесины и металла. В школе два плавательных бассейна, два спортивных зала, а рядом со школой — большая спортивная площадка с полем для минифутбола, беговыми дорожками, ямой для прыжков, площадками для занятий аэробикой, гимнастикой, волейболом и баскетболом. Среди классов для средней школы расположились компьютерные кабинеты с лабораториями и читальные залы с книгохранилищем.