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    Школу на 1375 учеников открыли в Славянке

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    1 комментарий

    В Славянке (поселок Шушары, Пушкинский район) открылась школа построенная в рамках национального проекта «Образование». Здание площадью более 25 тыс. кв. метров рассчитано на 1375 учеников.

    Фото: пресс-служба «КВС»
    Фото: пресс-служба «КВС»
    Фото: пресс-служба «КВС»
    Фото: пресс-служба «КВС»
    Фото: пресс-служба «КВС»
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    Торжественно открыли школу глава администрации Пушкинского района Андрей Чапуров, генеральный директор группы компаний «КВС» Сергей Ярошенко и генеральный директор ООО «КВС» Юрий Единач. Директор школы получила от строителей символический «золотой ключик»

    Большая школа вместила в себя 55 классов — трехэтажное здание разделено на три блока: два учебных и один общешкольный. Кроме учебных классов в нем разместилась большая столовая на 475 мест, игровые помещения, а также учебно-производственные мастерские по обработке древесины и металла. В школе два плавательных бассейна, два спортивных зала, а рядом со школой — большая спортивная площадка с полем для минифутбола, беговыми дорожками, ямой для прыжков, площадками для занятий аэробикой, гимнастикой, волейболом и баскетболом. Среди классов для средней школы расположились компьютерные кабинеты с лабораториями и читальные залы с книгохранилищем.

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    Комментарии 1

    Гость01 Сен 2023 в 16:14
    Делаю ставку на черное.
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