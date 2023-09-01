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    Микроавтобус выкинул кроссовер с Приморского проспекта. Пробка растянулась на 3,6 км

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    Огромная пробка скопилась днем 1 сентября на севере Петербурга. Очевидцы сообщают о серьезном ДТП.

    На Приморском проспекте, возле дома 22, столкнулись микроавтобус и кроссовер, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Последний от удара выкинуло через тротуар на газон, а первый развернуло почти поперек проезжей части. Обе машины получили сильные повреждения.

    Судя по фото, на место приехала машина скорой помощи, но о пострадавших не сообщается. ДТП перегородило две полосы из трех, и собралась большая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», хвост тянется по Приморскому проспекту, Ушаковской и Выборгской набережной. Затор в общей сложности превышает длиной 3,6 километра, начинаясь уже почти от Гренадерского моста.

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ПетербургДТПДТП в ПетербургеПробка
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