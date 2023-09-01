По компоту и в пинг-понг. Премьер Мишустин ненадолго вернулся в детство

Премьер-министр Михаил Мишустин 1 сентября посетил столичную школу №1579 в компании с мэром Москвы Сергеем Собяниным. О визите сообщает пресс-служба правительства РФ.
Указанная школа располагается в 11 зданиях, первое из которых было построено еще в середине шестидесятых. Новый корпус, который посетил Мишустин, рассчитан на 900 учащихся. Пока что школьников 512.
В ходе визита Михаил Мишустин угостился легендарным компотом из сухофруктов, вкус которого знаком каждому россиянину, а также сыграл с одним из учеников в настольный теннис. Поединок завершился рукопожатем.