На Лиговском проспекте после ремонта открылась школа №359

На Лиговском проспекте после капитального ремонта открылась школа №359. Как сообщили в холдинге Setl Group, за счет застройщика здесь обновили практически все внутренние системы.
Школа в здании — «сталинке» 1936 года постройки стала одним из «образовательных символов» Фрунзенского района. За время ремонта здесь заменили инженерные системы, установили новые лифты, обновили пожарную сигнализацию, освещение и систему безопасности.
В учебных кабинетах установили новую мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование, стенды и таблицы, интерактивные доски. В спортзале заменили пол, обновили кровлю и цвет стен, добавили новое оборудование для игровых видов спорта, тренажеры и шведскую стенку.
В школе будут учиться более 220 школьников с 5 по 8 класс.