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    На Лиговском проспекте после ремонта открылась школа №359

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    2 комментария

    На Лиговском проспекте после капитального ремонта открылась школа №359. Как сообщили в холдинге Setl Group, за счет застройщика здесь обновили практически все внутренние системы.

    Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
    Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
    Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
    Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
    Фото: Предоставлено пресс-службой холдинга Setl Group
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    Школа в здании — «сталинке» 1936 года постройки стала одним из «образовательных символов» Фрунзенского района. За время ремонта здесь заменили инженерные системы, установили новые лифты, обновили пожарную сигнализацию, освещение и систему безопасности.

    В учебных кабинетах установили новую мебель, компьютеры, мультимедийное оборудование, стенды и таблицы, интерактивные доски. В спортзале заменили пол, обновили кровлю и цвет стен, добавили новое оборудование для игровых видов спорта, тренажеры и шведскую стенку.

    В школе будут учиться более 220 школьников с 5 по 8 класс.

    ЛАЙК1
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    Комментарии 2

    Гость01 Сен 2023 в 15:55
    № 359.
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