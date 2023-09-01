Ретротрамвай «Достоевский» доехал до Петербурга. Впереди испытания

Трамвай в ретродизайне модели «Достоевский» прибыл в Петербург на испытания. В нем узнаются черты «Стиляги».
О том, что трехсекционный трамвай довезли до Петербурга, сообщает 1 сентября комитет по транспорту. Вагон, разработанный и изготовленный предприятием «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех, будут испытывать в Третьем трамвайном парке, для которого и закупают 76 двухсекционных и трехсекционных трамваев в стиле ретро.
Официальный телеграм-канал комитета по транспорту СПб
«Фонтанка» уже показывала, как выглядит первый полностью собранный вагон незадолго до его отправки из Екатеринбурга в Петербург. Главная специфика, помимо внешнего облика по мотивам модели ЛМ-57 «Стиляга», — особая тележка, которая позволяет полностью низкопольному вагону вписываться в эксклюзивные повороты «Третьего парка» с радиусом в 14 метров. Ее пришлось разрабатывать специально, так как из имеющихся моделей ни одна не способна на это.
Подробнее о двух контрактах на поставку ретротрамваев и об их технических характеристиках читайте на «Фонтанке».