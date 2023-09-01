    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.33eur104.94

    Ретротрамвай «Достоевский» доехал до Петербурга. Впереди испытания

    700
    7 комментариев

    Трамвай в ретродизайне модели «Достоевский» прибыл в Петербург на испытания. В нем узнаются черты «Стиляги».

    Фото: Официальный телеграм-канал комитета по транспорту СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    О том, что трехсекционный трамвай довезли до Петербурга, сообщает 1 сентября комитет по транспорту. Вагон, разработанный и изготовленный предприятием «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех, будут испытывать в Третьем трамвайном парке, для которого и закупают 76 двухсекционных и трехсекционных трамваев в стиле ретро.

    Официальный телеграм-канал комитета по транспорту СПб

    «Фонтанка» уже показывала, как выглядит первый полностью собранный вагон незадолго до его отправки из Екатеринбурга в Петербург. Главная специфика, помимо внешнего облика по мотивам модели ЛМ-57 «Стиляга», — особая тележка, которая позволяет полностью низкопольному вагону вписываться в эксклюзивные повороты «Третьего парка» с радиусом в 14 метров. Ее пришлось разрабатывать специально, так как из имеющихся моделей ни одна не способна на это.

    Фото: Официальный телеграм-канал комитета по транспорту СПб
    Фото: Официальный телеграм-канал комитета по транспорту СПб
    ПоделитьсяПоделиться

    Подробнее о двух контрактах на поставку ретротрамваев и об их технических характеристиках читайте на «Фонтанке».

    Фото: Официальный телеграм-канал комитета по транспорту СПб

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость01 Сен 2023 в 16:21
    А в чьих интересах работает комитет по транспорту СПб?
    Жителей своего города, которые платят налоги на содержание этого комитета или в интересах директоров Уралтрансмаша из Екатеринбурга?

    Почему заказ на изготовление целой серии трамваем отдали чужому городу? И не надо тут нам дуть в уши про "уникальную" поворотную площадку. Почему не создали 100500 рабочих мест в СПб для производства этого трамвая?

    Опять же, не проверить ли Комитет по траспорту СПб на целевое расходование выделенных бюджетных средств?
    Ведь везти многотонный негабаритный груз (трехсекционный трамвай) со спецсопровождением за 2300 км - ой как не дешево. А потом перегружать его краном большой грузоподьемности тоже в копеечку выходит.

    Так что надо тут очень внимательно под лупой посмотреть на деятельность этого комитета и оправданность его выбора.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close