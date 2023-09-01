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    «Начинайте работать». Путин дал старт строительству русских школ в Киргизии

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    Президент РФ Владимир Путин и лидер Киргизии Садыр Жапаров дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке, сообщает 1 сентября пресс-служба Кремля. Планируется, что ученики смогут сесть за парты уже в 2026 году.

    Путин напомнил, что сейчас в Киргизии действует 251 школа с преподаванием на русском языке. Еще в 416 школах русский изучается наряду с киргизским и другими языками.

    «Всего же в ближайшие годы — до 2027-го — Россия планирует построить девять школ в семи городах и двух сёлах республики. В них будет обучаться более 11 тысяч детей», — сообщил президент России.

    Кроме того, 1 сентября Владимир Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России. И проведет открытый урок «Разговоры о важном».

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