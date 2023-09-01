В Германии экс-сотрудника концлагеря обвинили в cоучастии в убийстве заключенных. Тогда он был подростком

В немецком городе Гисен прокуратура предъявила обвинения 98-летнему бывшему сотруднику концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве более чем 3 300 человек. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Deutschlandrundfunk.

По данным радиостанции, в 1943–1945 годах он работал охранником и оказывал содействие в убийстве тысяч заключенных. Обвиняемый на тот момент был в подростковом возрасте — его будут судить по нормам уголовного права в отношении несовершеннолетних.

