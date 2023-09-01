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    В Германии экс-сотрудника концлагеря обвинили в cоучастии в убийстве заключенных. Тогда он был подростком

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    В немецком городе Гисен прокуратура предъявила обвинения 98-летнему бывшему сотруднику концлагеря Заксенхаузен в соучастии в убийстве более чем 3 300 человек. Об этом в пятницу, 1 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Deutschlandrundfunk.

    По данным радиостанции, в 1943–1945 годах он работал охранником и оказывал содействие в убийстве тысяч заключенных. Обвиняемый на тот момент был в подростковом возрасте — его будут судить по нормам уголовного права в отношении несовершеннолетних.

    Эксперты заключили, что гражданин Германии ограниченно годен для уголовного преследования.

    Через застенки Заксенхаузена прошли около 200 тысяч человек — граждане нескольких десятков европейских государств. Каждый четвертый из них погиб — был казнен, умер от пыток или истощения.

    В Заксенхаузене к 1944 году 90% от узников составляли граждане Советского Союза и Польши. В лагерь весной 45-го вошли части 1-го Белорусского фронта — они освободили около 3 тысяч заключенных.

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    ГерманияКонцлагерьПреступления нацистов
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    Комментарии 15

    Гость01 Сен 2023 в 16:14
    дурдом
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