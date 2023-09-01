В Ломоносовском районе к 2027 году построят школу, где будут изучать робототехнику и судостроение





В поселке Лаголово Ломоносовского района Ленобласти построят новую школу на 920 учеников. Как рассказали в ГК «А101», концепция школы уже утверждена — она станет одной из крупнейших на юге петербургской агломерации.



В новой школе предусмотрены лаборатории естественно-научной и инженерно-технической направленности, информационный центр с IT-полигоном, кулинариум, столярная и швейные мастерские.



В центре первого этажа разместится многофункциональное рекреационное пространство на 300 человек в форме амфитеатра высотой в 6 метров, его смогут использовать как лекторий, кинотеатр, выставочный, концертный или танцевальный зал. Рядом разместится медиатека — двухуровневое книгохранилище, стилизованное под старинную библиотеку. В отдельном пристроенном корпусе расположатся специализированные пространства дополнительного образования в области современных профессий.

