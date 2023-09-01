В Ломоносовском районе к 2027 году построят школу, где будут изучать робототехнику и судостроение

В поселке Лаголово Ломоносовского района Ленобласти построят новую школу на 920 учеников. Как рассказали в ГК «А101», концепция школы уже утверждена — она станет одной из крупнейших на юге петербургской агломерации.
В новой школе предусмотрены лаборатории естественно-научной и инженерно-технической направленности, информационный центр с IT-полигоном, кулинариум, столярная и швейные мастерские.
В центре первого этажа разместится многофункциональное рекреационное пространство на 300 человек в форме амфитеатра высотой в 6 метров, его смогут использовать как лекторий, кинотеатр, выставочный, концертный или танцевальный зал. Рядом разместится медиатека — двухуровневое книгохранилище, стилизованное под старинную библиотеку. В отдельном пристроенном корпусе расположатся специализированные пространства дополнительного образования в области современных профессий.
Первый этаж займут помещения судостроительного практикума, где обучение будет проходить по методике профильных вузов. Здесь оборудуют зону 3-D моделирования, прототипирования и робототехники. Тестировать и испытывать модели здесь будут в экспериментальной зоне с бассейном.
На втором этаже разместится арт-блок с художественной студией, гончарной мастерской, IT-блоком для изучения архитектурного проектирования, промышленного дизайна, компьютерной верстки и технологии создания веб-сайтов. На третьем этаже для преподавательского состава создадут открытое пространство с коворкингом, переговорными и рекреационными зонами с кофе-пойнтами.
В школе в проекте «А101 Лаголово» будут отдельные блоки для начальных классов, а также для средней и старшей школы. Каждый блок — это система учебных классов, объединенных вокруг функциональных или рекреационных общественных зон.
Школа расположится на участке, примыкающем к будущему пешеходному бульвару и площади жилого района. С одной стороны, у детей будет безопасная, не пересекающаяся с автодорогами дорога в школу, а с другой — это объединит главные площади школы и района в большое открытое пространство для праздников и торжественных линеек под открытым небом.
Ввести в эксплуатацию школу планируют в третьем квартале 2027 года.