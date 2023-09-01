В Канаде убита дочь петербургской актрисы, под подозрением бойфренд

В канадском городе Ричмонд-Хилл найдено тело 43-летней петербурженки Марины. Трижды она искала счастья в любви и в итоге, кажется, погибла от рук бойфренда. Подробности 1 сентября рассказал портал 47news.
Убийство произошло еще 25 августа, жертва — дочь актрисы одного из петербургских театров. Обвинение уже предъявлено 35-летнему мужчине, с которым покойная была в отношениях последние четыре года. Вероятный убийца жил с Мариной и ее дочерью от первого брака в их доме.
По официальным данным полиции Канады, вечером 25 августа они получили запрос на проверку дома на Тейлор Миллс Драйв Саут. Внутри они нашли мужчину с легкими травмами и труп женщины. Родные предполагают, что Марина заподозрила бойфренда в употреблении наркотиков, после чего приняла решение с ним разойтись.
Женщина родилась в Баку в творческой семье актрисы и артиста балета. В начале 90-х они переехали в Петербург, в 1995 отец пропал без вести. Из Петербурга в Канаду Марина переехала в начале нулевых, познакомившись с канадским эмигрантом русского происхождения. Там они поженились, но вскоре разошлись. В 2010-х петербурженка вышла замуж за другого мужчину, у них родилась дочь. Этот брак тоже распался, своего нового мужчину Марина встретила в 2019 году. Это бакинский иранец, который работал барменом.