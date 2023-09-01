В Екатеринбурге задержали мужчину, который зарезал собаку

Мужчину, который расправился с собакой, задержали сотрудники полиции. Об этом 1 сентября сообщает E1.RU.



Гражданин пояснил, что причиной инцидента стало агрессивное поведение собаки. «С его слов, пес напал на него и хозяину пришлось защищаться, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. — Территориальный отдел продолжает проверку по факту данного происшествия. По ее результатам будет принято обоснованное решение».



Вычислить живодера помогли камеры наблюдения. Они засняли, как мужчина расправился с псом. На кадрах видно, как он вышел во двор на Коммунистической и увел овчарку за машины на парковке. С собой у мужчины был нож. Через несколько минут раздался громкий лай и визг животного. Раненый пес дошел до подъезда, оставляя кровавые следы на асфальте. Живодер позвонил жене и попросил убрать следы преступления.

