    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.33eur104.94

    В Екатеринбурге задержали мужчину, который зарезал собаку

    1275
    26 комментариев

    Мужчину, который расправился с собакой, задержали сотрудники полиции. Об этом 1 сентября сообщает E1.RU.

    Гражданин пояснил, что причиной инцидента стало агрессивное поведение собаки. «С его слов, пес напал на него и хозяину пришлось защищаться, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. — Территориальный отдел продолжает проверку по факту данного происшествия. По ее результатам будет принято обоснованное решение».

    Вычислить живодера помогли камеры наблюдения. Они засняли, как мужчина расправился с псом. На кадрах видно, как он вышел во двор на Коммунистической и увел овчарку за машины на парковке. С собой у мужчины был нож. Через несколько минут раздался громкий лай и визг животного. Раненый пес дошел до подъезда, оставляя кровавые следы на асфальте. Живодер позвонил жене и попросил убрать следы преступления.

    Подробнееzaymer.ruПерейтиРекламаБольше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК6
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 26

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close