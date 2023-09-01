Атомоход «Урал» прибыл в Петербург. Его уже ждут в Кронштадте для планового ремонта

Универсальный атомный ледокол проекта 22220 «Урал» прибыл в Петербург, чтобы затем отправиться на плановый ремонт в Кронштадт. Об этом 1 сентября сообщает корреспондент «Фонтанки».
Судно будут ремонтировать на Кронштадтском морском заводе, входящем в Объединенную судостроительную корпорацию. Там для атомного гиганта длиной 173 метра уже подготовили самый большой док — док имени Велещинского.
Как сообщали в пресс-службе завода ранее, плановый ремонт судна предусматривает осмотр подводной части корпуса, донно-бортовой арматуры и винто-рулевого комплекса. Также специалисты извлекут гребные валы. Для этого будут использованы специальные гидравлические платформы, которые на подошву дока опустит кран грузоподъемностью в 200 тонн.