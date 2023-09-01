В машине русского, который ехал в Финляндию, нашли наган

Наган 1937 года выпуска нашли в машине россиянина во время таможенного досмотра. Оружие оказалось охолощённым, сообщает 1 сентября Северо-Западное таможенное управление.
Пистолет нашли сотрудники Карельской таможни. Гражданин России выезжал на собственном автомобиле в Финляндию через МАПП Люття. В бардачке нашелся револьвер, заряженный семью патронами.
Владелец пояснил, что забыл убрать пистолет из машины перед выездом за рубеж.
В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.