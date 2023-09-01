Житель Ломоносова лишился части уха во время страстного секса

Любовные утехи двух жителей города Ломоносова завершились приездом врачей скорой помощи. Накал страстей был настолько сильным, что в постели пролилась кровь.



Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, минувшей ночью на улицу Сафронова вызвали медиков. Звонила девушка, она рассказала, что во время занятий любовью случайно откусила мочку уха своему возлюбленному.

Приехавшая бригада нашла в квартире пострадавшего от зубов. У 37-летнего местного жителя действительно была ампутирована мочка правого уха. А еще от потерпевшего пахло алкоголем. Прямо в квартире медики обработали рану пациента, от госпитализации тот отказался.