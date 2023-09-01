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    Житель Ломоносова лишился части уха во время страстного секса

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    33 комментария

    Любовные утехи двух жителей города Ломоносова завершились приездом врачей скорой помощи. Накал страстей был настолько сильным, что в постели пролилась кровь.

    Как стало известно «Фонтанке» 1 сентября, минувшей ночью на улицу Сафронова вызвали медиков. Звонила девушка, она рассказала, что во время занятий любовью случайно откусила мочку уха своему возлюбленному.

    Приехавшая бригада нашла в квартире пострадавшего от зубов. У 37-летнего местного жителя действительно была ампутирована мочка правого уха. А еще от потерпевшего пахло алкоголем. Прямо в квартире медики обработали рану пациента, от госпитализации тот отказался.

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    ЛАЙК5
    СМЕХ32
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 33

    Гость01 Сен 2023 в 13:02
    Она же и зайцу откусила.
    +2−0
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