Лавров: Россия не имеет желания «угробить» доллар

США перестают обеспечивать роль доллара, Россия не желает «угробить» американскую валюту. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Лаврова, Россия будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».
Также глава МИД РФ заявил о том, что российская военная операция на Украине «придала мощный импульс к справедливости и многополярности», а страны Глобального Юга больше не хотят жить по правилам Запада.
При этом Лавров признал, что формирование многополярного мира «займет продолжительный период», возможно, это будет «длительная историческая эпоха», однако этот процесс не остановить. А если страны Запада попытаются этому помешать, то их действия принесут «конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества».