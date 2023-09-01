Лавров: Россия не имеет желания «угробить» доллар

США перестают обеспечивать роль доллара, Россия не желает «угробить» американскую валюту. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.



«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — сказал он (цитата по ТАСС).



По словам Лаврова, Россия будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».

