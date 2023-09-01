    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, ю-з

    758мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.33eur104.94

    Лавров: Россия не имеет желания «угробить» доллар

    2896
    70 комментариев

    США перестают обеспечивать роль доллара, Россия не желает «угробить» американскую валюту. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

    «Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — сказал он (цитата по ТАСС).

    По словам Лаврова, Россия будет развивать отношения с теми, кто «готов к этому на основе равноправия и поиска честного баланса интересов».

    Также глава МИД РФ заявил о том, что российская военная операция на Украине «придала мощный импульс к справедливости и многополярности», а страны Глобального Юга больше не хотят жить по правилам Запада.

    При этом Лавров признал, что формирование многополярного мира «займет продолжительный период», возможно, это будет «длительная историческая эпоха», однако этот процесс не остановить. А если страны Запада попытаются этому помешать, то их действия принесут «конфронтационные ситуации, дополнительные сложности для мирового сообщества».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК8
    СМЕХ50
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 70

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    70
    close