Зайца у Петропавловской крепости сейчас нет. Всё дело в ухе

Зайцу, охраняющему Иоанновский мост через Кронверкский пролив в центре Петербурга, потребовался срочный ремонт. «Травму» ему мог нанести магнит, которыми люди собирают мелочь.
Как сообщает 1 сентября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», памятник зайцу временно переехал со своего места около Петропавловской крепости. Сотрудники учреждения демонтировали его для осмотра и восстановления.
Дело в том, что мостовики во время обследования ледорезов (связки свай, которые предохраняют опоры моста от ледохода) заметили у зайца трещину на ухе. Решили его сразу демонтировать и отправить на базу «Мостотреста». Сейчас он «лечится» на участке художественной обработки металла. Мастера разберутся с трещинами, а потом очистят и покрасят зайчика. На это потребуется несколько недель.
Что стало причиной «травмы», выяснить не удалось. Но уже первичный осмотр показал, что зайцу живётся нелегко. Климатические условия в Кронверкском проливе агрессивные. Дождь, снег, сильный ветер и частицы пыли постоянно бьют зайца в бок, и краска у него там совсем истончилась. Мешают и люди. «Охотники за монетами» регулярно с помощью магнита пытаются собрать деньги, оставленные туристами. Магнит ударяется о сваи и о самого зайца. Возможно, ухо треснуло именно из-за таких ударов. Поэтому памятнику нужен регулярный уход. Последний косметический ремонт проводили в 2021 году — чистили и красили скульптуру.