Зайца у Петропавловской крепости сейчас нет. Всё дело в ухе

Памятник зайцу был открыт в 2003 году в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Его установка была приурочена к окончанию реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами проекта стали петербургский скульптор Владимир Алексеевич Петровичев и архитектор Сергей Яковлевич Петченко. Одним из идеологов установки памятника стал петербургский историк Сергей Борисович Лебедев.



По задумке авторов, фигура зайца должна была быть установлена на вбитую в дно Кронверкского пролива сваю, верх которой совпадал бы с уровнем пешеходной части моста. Изначально планировалось установить скульптуру с правой стороны от переправы (если двигаться по мосту к Петропавловской крепости), на расстоянии 2 метров от самого моста и в 8 метрах от береговой линии. Однако от установки сваи было решено отказаться ввиду сложности и дороговизны работ. Во время реставрации Иоанновского моста в 2003 году появилась возможность установить фигуру зайца на один из кустов свай, которые предохраняют опоры моста от ледохода. В дальнейшем фигура зайца была перемещена и расположена с другой стороны моста — слева при движении по мосту в сторону крепости. С этого момента шефство над зверем и взяли сотрудники СПБ ГБ «Мостотрест».