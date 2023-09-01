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    Зайца у Петропавловской крепости сейчас нет. Всё дело в ухе

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    4 комментария
    Фото: Мостотрест
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    Зайцу, охраняющему Иоанновский мост через Кронверкский пролив в центре Петербурга, потребовался срочный ремонт. «Травму» ему мог нанести магнит, которыми люди собирают мелочь.

    Как сообщает 1 сентября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», памятник зайцу временно переехал со своего места около Петропавловской крепости. Сотрудники учреждения демонтировали его для осмотра и восстановления.

    Дело в том, что мостовики во время обследования ледорезов (связки свай, которые предохраняют опоры моста от ледохода) заметили у зайца трещину на ухе. Решили его сразу демонтировать и отправить на базу «Мостотреста». Сейчас он «лечится» на участке художественной обработки металла. Мастера разберутся с трещинами, а потом очистят и покрасят зайчика. На это потребуется несколько недель.

    Фото: Мостотрест
    Фото: Мостотрест
    Фото: Мостотрест
    Фото: Мостотрест
    Фото: Мостотрест
    Фото: Мостотрест
    ПоделитьсяПоделиться

    Что стало причиной «травмы», выяснить не удалось. Но уже первичный осмотр показал, что зайцу живётся нелегко. Климатические условия в Кронверкском проливе агрессивные. Дождь, снег, сильный ветер и частицы пыли постоянно бьют зайца в бок, и краска у него там совсем истончилась. Мешают и люди. «Охотники за монетами» регулярно с помощью магнита пытаются собрать деньги, оставленные туристами. Магнит ударяется о сваи и о самого зайца. Возможно, ухо треснуло именно из-за таких ударов. Поэтому памятнику нужен регулярный уход. Последний косметический ремонт проводили в 2021 году — чистили и красили скульптуру.

    Фото: Мостотрест

    Памятник зайцу был открыт в 2003 году в рамках празднования 300-летия Санкт-Петербурга. Его установка была приурочена к окончанию реставрационно-восстановительных работ Иоанновского моста. Авторами проекта стали петербургский скульптор Владимир Алексеевич Петровичев и архитектор Сергей Яковлевич Петченко. Одним из идеологов установки памятника стал петербургский историк Сергей Борисович Лебедев.

    По задумке авторов, фигура зайца должна была быть установлена на вбитую в дно Кронверкского пролива сваю, верх которой совпадал бы с уровнем пешеходной части моста. Изначально планировалось установить скульптуру с правой стороны от переправы (если двигаться по мосту к Петропавловской крепости), на расстоянии 2 метров от самого моста и в 8 метрах от береговой линии. Однако от установки сваи было решено отказаться ввиду сложности и дороговизны работ. Во время реставрации Иоанновского моста в 2003 году появилась возможность установить фигуру зайца на один из кустов свай, которые предохраняют опоры моста от ледохода. В дальнейшем фигура зайца была перемещена и расположена с другой стороны моста — слева при движении по мосту в сторону крепости. С этого момента шефство над зверем и взяли сотрудники СПБ ГБ «Мостотрест».

    ПамятникРемонт памятникаАрхитектура ПетербургаМостотрест Петербурга
    ЛАЙК2
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    Комментарии 4

    Гость01 Сен 2023 в 12:07
    .. все дело в ЕУХ!
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