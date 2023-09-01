Первое сентября тасует автобусные остановки в Петербурге

Начало осени меняет маршруты петербуржцев, пользующихся наземным общественным транспортом. С 1 сентября в разных районах города вводят, отменяют, переносят и переименовывают ряд автобусных остановок, сообщает пресс-служба ГКУ «Организатор перевозок».
Новые остановки появились у следующих автобусов:
- на маршрутах № 270 и № 283 — «Северный мост» на Северном проспекте при движении к Светлановскому проспекту;
- на маршрутах №№ 192, 196, 325, 374 — «Колпинская ферма» на Софийской улице;
- на маршрутах № 36 и № 50 — «Алтайская улица» на улице Ленсовета при движении к улице Типанова;
- на маршруте № 267 — «Торжковская улица, угол Омской улицы»;
- на маршруте № 211 — «Улица Академика Шиманского» на улице Савушкина при движении к метро «Беговая»;
- на маршруте № 78 — «Улица Веденеева».
Автобус № 78 больше не останавливается на остановке «Улица Веденеева, 8». А остановку «Метро «Проспект Просвещения» на маршруте № 259 перенесли с проспекта Энгельса на проспект Просвещения.
Девять автобусных остановок были переименованы:
- на маршрутах № 194 и № 207 остановка «Дорога к заводу «Ниссан» стала «Заводом «Лада»;
- на маршруте № 259 вместо остановки «Поселок Песочный, дорога к РНЦРХТ им. Гранова» будет «Онкологический центр имени Н.П. Напалкова»;
- на маршруте № 78 остановку «Улица Веденеева» переименовали в «Тихорецкий проспект»;
- на маршрутах №№ 179, 325, 374, 375, 375А остановки «Новодеревенская улица, угол Удаловской улицы» и «Шоссе Подбельского» теперь называются «Ж/д станция Царское Село»;
- на маршрутах №№ 190, 281, 385 вместо остановки «Шушарское кладбище» теперь «Пушкинская улица, 2»;
- на маршруте № 25 остановка «Дворец Молодёжи» стала «Улицей Даля»;
- на маршрутах №№ 34, 36, 64, 116, 141, 179, 192, 231, 232, 241, 281, 286, 342 вместо остановки «Мясокомбинат» будет «Крыловский научный центр»;
- на маршруте № 330 остановка «Улица Веры Слуцкой, 28» стала «Стахановской улицей»;
- на маршрутах №№ 34, 36, 50, 64, 116, 141, 179, 186, 192, 231, 232, 241, 281, 286 переименовали остановку «Улица Ленсовета, 90» в «Улицу Ленсовета, 90. Станция метро «Звёздная».