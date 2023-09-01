Наши школьники. Петербуржцы делятся фотографиями с букетами и бантами

В этом году в первые классы школ пошли 68,5 тысячи маленьких петербуржцев. Для любой семьи — большой праздник, даже если это не первый школьник.
Все традиционные атрибуты у первоклассников 1 сентября непременно должны присутствовать. Загоревшие за лето нежные шеи затягиваются жесткими белыми воротничками, кто-то впервые в жизни облачается в строгий костюм. Цветы куплены еще вчера, новенький рюкзак (пока пустой) — за плечами. Непослушные вихры старательно причесаны, а у девочек заплетены в прекрасные косы. Почти у каждой — белые банты, почти у каждого — галстук. Первая учительница, первоклассница с выпускником звенит в колокольчик, от песен Шаинского гремят колонки. Обалдевшие от лавины новых ощущений глаза и незаметный жест рукой маме: уходи, я тут сам справлюсь.
У тех, кто постарше, — на лицах знак скорби, познавшей мир, и тлен. Одежда попроще, рюкзак без Молнии МакКуин и принцесс. Но новый учебный год — это все равно новый этап в их жизни, и они это понимают. Но лишь немногие знают, что дальше всё будет только сложнее.
Читатели «Фонтанки» поделились фотографиями своих школьников: красивых, веселых, заспанных и недовольных, но все равно таких милых и любимых. Не отстали и сотрудники «Фонтанки». У них ведь тоже сегодня 1 сентября, и даже есть настоящие первоклассники.
Провожал детей в школу Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»