    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.33eur104.94

    Наши школьники. Петербуржцы делятся фотографиями с букетами и бантами

    4035
    26 комментариев

    В этом году в первые классы школ пошли 68,5 тысячи маленьких петербуржцев. Для любой семьи — большой праздник, даже если это не первый школьник.

    Все традиционные атрибуты у первоклассников 1 сентября непременно должны присутствовать. Загоревшие за лето нежные шеи затягиваются жесткими белыми воротничками, кто-то впервые в жизни облачается в строгий костюм. Цветы куплены еще вчера, новенький рюкзак (пока пустой) — за плечами. Непослушные вихры старательно причесаны, а у девочек заплетены в прекрасные косы. Почти у каждой — белые банты, почти у каждого — галстук. Первая учительница, первоклассница с выпускником звенит в колокольчик, от песен Шаинского гремят колонки. Обалдевшие от лавины новых ощущений глаза и незаметный жест рукой маме: уходи, я тут сам справлюсь.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    У тех, кто постарше, — на лицах знак скорби, познавшей мир, и тлен. Одежда попроще, рюкзак без Молнии МакКуин и принцесс. Но новый учебный год — это все равно новый этап в их жизни, и они это понимают. Но лишь немногие знают, что дальше всё будет только сложнее.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Читатели «Фонтанки» поделились фотографиями своих школьников: красивых, веселых, заспанных и недовольных, но все равно таких милых и любимых. Не отстали и сотрудники «Фонтанки». У них ведь тоже сегодня 1 сентября, и даже есть настоящие первоклассники.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Провожал детей в школу Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

    ЛАЙК26
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 26

    Гость01 Сен 2023 в 14:09
    Личинки скрепоносцев.
    +2−12
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    26
    close