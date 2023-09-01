Наши школьники. Петербуржцы делятся фотографиями с букетами и бантами

В этом году в первые классы школ пошли 68,5 тысячи маленьких петербуржцев. Для любой семьи — большой праздник, даже если это не первый школьник.

Все традиционные атрибуты у первоклассников 1 сентября непременно должны присутствовать. Загоревшие за лето нежные шеи затягиваются жесткими белыми воротничками, кто-то впервые в жизни облачается в строгий костюм. Цветы куплены еще вчера, новенький рюкзак (пока пустой) — за плечами. Непослушные вихры старательно причесаны, а у девочек заплетены в прекрасные косы. Почти у каждой — белые банты, почти у каждого — галстук. Первая учительница, первоклассница с выпускником звенит в колокольчик, от песен Шаинского гремят колонки. Обалдевшие от лавины новых ощущений глаза и незаметный жест рукой маме: уходи, я тут сам справлюсь.