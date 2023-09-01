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    В Петербурге задержали бодибилдера по делу об обмане юридической фирмы на 2 млн рублей

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    Последний день лета стал последним днем свободы для 36-летнего петербуржца. Его подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.

    По версии следствия, мужчина в августе 2020 года пришел с поддельным паспортом в юридическую фирму, стало известно 1 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Под залог квартиры на Лиговском проспекте он получил 2 млн 200 тыс. рублей, после чего скрылся.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

    Подозреваемого задержали 31 августа около четырех дня в квартире на улице Архитектора Данини.

    В сетях мужчина выкладывает фото своего накачанного тела и подписан на ряд бодибилдерских пабликов.

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    МошенничествоКвартираЗадержаниеЗалог
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