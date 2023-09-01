В Петербурге задержали бодибилдера по делу об обмане юридической фирмы на 2 млн рублей

Последний день лета стал последним днем свободы для 36-летнего петербуржца. Его подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.



По версии следствия, мужчина в августе 2020 года пришел с поддельным паспортом в юридическую фирму, стало известно 1 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Под залог квартиры на Лиговском проспекте он получил 2 млн 200 тыс. рублей, после чего скрылся.



Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».



Подозреваемого задержали 31 августа около четырех дня в квартире на улице Архитектора Данини.

