В Петербурге задержали бодибилдера по делу об обмане юридической фирмы на 2 млн рублей

Последний день лета стал последним днем свободы для 36-летнего петербуржца. Его подозревают в мошенничестве на 2 млн рублей.
По версии следствия, мужчина в августе 2020 года пришел с поддельным паспортом в юридическую фирму, стало известно 1 сентября ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР). Под залог квартиры на Лиговском проспекте он получил
Было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Подозреваемого задержали 31 августа около четырех дня в квартире на улице Архитектора Данини.
В сетях мужчина выкладывает фото своего накачанного тела и подписан на ряд бодибилдерских пабликов.