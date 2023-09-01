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    Житель Выборга отдал мошенникам свою зарплату за год, испугавшись что помогал ВСУ

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    7 комментариев

    Мошенник под видом капитана полиции запугал жителя Выборга переводом от его имени денег на Украину. Молодому человеку пришлось компенсировать кредитом.

    О мошенниках 22-летний выборжанин рассказал полиции 31 августа, стало известно «Фонтанке». Липовый капитан позвонил ему накануне утром и сообщил, что кто-то от его имени перевел деньги на Украину, что в России рассматривается как преступление. Чтобы избежать последствий, молодому человеку предложили побеседовать с юридическим отделом Центробанка и возместить перечисленные средства.

    Выборжанин взял в банке кредит и под чутким руководством «центробанка» совершил 18 переводов по 15 тысяч рублей. В заявлении он указал, что ущерб для него значительный, так как зарабатывает он в месяц 25 тысяч. Проводится проверка.

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    Комментарии 7

    Гость01 Сен 2023 в 01:08
    тупень! диагноз?
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