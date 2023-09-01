Житель Выборга отдал мошенникам свою зарплату за год, испугавшись что помогал ВСУ

Мошенник под видом капитана полиции запугал жителя Выборга переводом от его имени денег на Украину. Молодому человеку пришлось компенсировать кредитом.
О мошенниках 22-летний выборжанин рассказал полиции 31 августа, стало известно «Фонтанке». Липовый капитан позвонил ему накануне утром и сообщил, что кто-то от его имени перевел деньги на Украину, что в России рассматривается как преступление. Чтобы избежать последствий, молодому человеку предложили побеседовать с юридическим отделом Центробанка и возместить перечисленные средства.
Выборжанин взял в банке кредит и под чутким руководством «центробанка» совершил 18 переводов по 15 тысяч рублей. В заявлении он указал, что ущерб для него значительный, так как зарабатывает он в месяц 25 тысяч. Проводится проверка.