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    Водитель фуры в отчаянии пожаловался полиции на заказчиков. Он почти две недели не может избавиться от бананов

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    Больше недели на парковке у бывшего поста ДПС на внутреннем кольце петербургской КАД стоит фура с бананами. Заказчик отказался их принимать, владелец — забирать обратно.

    Как стало известно «Фонтанке», днем 31 августа отчаявшийся водитель позвонил в полицию с просьбой хоть как-то помочь ему избавиться от содержимого рефрижератора. Бананы он загрузил в Volvo 19 августа и повез их в Стерлитамак.

    Но фрукты оказались зараженными и заказчик в лице одной из крупных торговых сетей принимать груз не стал. Водитель повез бананы обратно, но и в Угольной гавани в Петербурге желающих их забрать обратно не нашлось.

    Водитель неделю стоит в отстойнике на КАД, но с бананами расстаться никак не может — вопрос о разгрузке никто не решает.

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    Фура с бананами
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