Водитель фуры в отчаянии пожаловался полиции на заказчиков. Он почти две недели не может избавиться от бананов

Больше недели на парковке у бывшего поста ДПС на внутреннем кольце петербургской КАД стоит фура с бананами. Заказчик отказался их принимать, владелец — забирать обратно.



Как стало известно «Фонтанке», днем 31 августа отчаявшийся водитель позвонил в полицию с просьбой хоть как-то помочь ему избавиться от содержимого рефрижератора. Бананы он загрузил в Volvo 19 августа и повез их в Стерлитамак.

Но фрукты оказались зараженными и заказчик в лице одной из крупных торговых сетей принимать груз не стал. Водитель повез бананы обратно, но и в Угольной гавани в Петербурге желающих их забрать обратно не нашлось.