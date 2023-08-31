В Москве арестовали начальника районного ОМВД Андреева. Его заподозрили в помощи жене адвокату и латвийской компании

Суд арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы, майора Сергея Андреева. Ему вменили злоупотребление полномочиями.



Об аресте майора 31 августа сообщает канал московских судов общей юрисдикции. Пока что Андреев находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено.

Андреева накануне задержали в Петербурге, он возвращался из отпуска в Сочи. По версии следствия, майор поручил возбудить дело о мошенничестве, потерпевшим по которому была признана компания Tesida services limited Latvia. Интересы этой организации представляет адвокатское бюро, в котором трудится супруга арестованного.