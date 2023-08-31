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    В Москве арестовали начальника районного ОМВД Андреева. Его заподозрили в помощи жене адвокату и латвийской компании

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    Суд арестовал начальника ОМВД Басманного района Москвы, майора Сергея Андреева. Ему вменили злоупотребление полномочиями.

    Об аресте майора 31 августа сообщает канал московских судов общей юрисдикции. Пока что Андреев находится в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено.

    Андреева накануне задержали в Петербурге, он возвращался из отпуска в Сочи. По версии следствия, майор поручил возбудить дело о мошенничестве, потерпевшим по которому была признана компания Tesida services limited Latvia. Интересы этой организации представляет адвокатское бюро, в котором трудится супруга арестованного.

    Прокуратура отменила постановление о возбуждении дела как незаконного, но пока оформлялись документы, заинтересованные лица уже смогли получить информацию о движении денег по расчетным счетам некоего Зуева, сообщает портал 360.

    Андреев заявил, что его супруга в декрете и не имеет отношения к расследуемым обстоятельствам.

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