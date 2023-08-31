Умерла вдова офицера, погибшего на подлодке «Курск»

В Петербурге в возрасте 55 лет скончалась Инна Садкова, вдова капитана третьего ранга, начальника радиотехнической службы подлодки «Курск» Александра Садкова. Об этом 31 августа «Фонтанке» рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Инна Садкова умерла после тяжелой болезни. У нее остались двое детей — 36-летняя Елена и 14-летний Алексей. По словам Курдина, последнее, о чем попросила Садкова, — определить сына в Нахимовское военно-морское училище.

«До последнего момента она работала простым воспитателем в детском саду. Дети ее очень любили», — поделился он.

С организацией похорон семье помогает клуб моряков-подводников. «Когда объявили о сборе, люди сразу откликнулись», — рассказал Курдин «Фонтанке». Садкову похоронят на Серафимовском кладбище недалеко от могилы мужа.

«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.



В Петербурге проживает более 50 семей погибших подводников. На Серафимовском кладбище покоятся останки 32 моряков.

