Умерла вдова офицера, погибшего на подлодке «Курск»

В Петербурге в возрасте
«До последнего момента она работала простым воспитателем в детском саду. Дети ее очень любили», — поделился он.
Инна Садкова умерла после тяжелой болезни. У нее остались двое детей —
С организацией похорон семье помогает клуб моряков-подводников. «Когда объявили о сборе, люди сразу откликнулись», — рассказал Курдин «Фонтанке». Садкову похоронят на Серафимовском кладбище недалеко от могилы мужа.
«Курск» затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров — по официальной версии, в результате взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа подлодки, участвовавшей в учениях Северного флота, погибли.
В Петербурге проживает более 50 семей погибших подводников. На Серафимовском кладбище покоятся останки 32 моряков.