«В прошлом году тратили больше». Какие цветы и за сколько петербуржцы скупают к 1 сентября

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Традиционный пункт в тратах родителей к школьной линейке — букеты цветов для учителей. По данным Росстата, цены на них падают, но торговцы говорят об обратном.



«Фонтанка» выяснила, за какими букетами петербуржцы сейчас стоят в очередях и сколько готовы (или вынуждены) потратить на радость учителя.



Загадка Росстата. Как изменились цены

Из примечательного — Росстат фиксирует падение цен на свежесрезанные цветы в сравнении с прошлым годом. Еще год назад на волне паники на логистическом рынке средняя стоимость одной средневзвешенной статистической штуки доходила до 136 рублей — к концу лета этого года она упала до 111 рублей.



Начиная с февраля 2022 года ценник ожидаемо рос — сначала резко, потом чуть медленнее, но в январе 2023 случился резкий перелом, и цветы стали дешеветь. Если верить Росстату, то сейчас среднестатистический свежесрезанный цветочек стоит дешевле, чем до февраля 2022 года. Можно предположить, что главная причина — в переходе россиян на более дешевые цветы отечественного происхождения. Плюс постепенно логистические цепочки наладились, и дефицит пропал.

Если зайти в интернет-магазин Flowow, где возможно отследить динамику цен на различные позиции, то можно заметить, что стоимость некоторых букетов и правда заметно снизилась. Например, букет из 15 кенийских роз в марте стоил 2900 рублей, а в канун 1 сентября — 1785 рублей. Ценник на розовые гипсофилы с марта упал с 1900 рублей до 1450, на гортензии — с 2300 до 1450 рублей. Сборные букеты же в цене преимущественно выросли — на 5–10% .



В цветочных магазинах Петербурга цифрам от Росстата, мягко скажем, удивились.

— Если вы мне скажете, где они подешевели, я сама с удовольствием туда приеду и куплю.

— Вы шутите? Вы курс видели?

— Евро стоит дороже, почему цветы-то должны стоить дешевле? — негодуют флористы.

Как рассказали «Фонтанке» в «Цветочной лавке», каждую неделю цены меняются. Каждая поставка включает в себя стоимость самих цветов в евро и расходы на транспорт, который эти цветы везет, — уже в долларах. И каждый раз сумма новая — в соответствии с курсом.



«Надо понимать, что голландцы не идиоты. Они поднимают закупочные цены к российским праздникам, как, например, две недели назад», — отметили в магазине.

В «Цветочном пространстве» цветы тоже импортные и тоже выросли в цене: та же роза в прошлом году торговалась по 250 рублей, в этом — уже по 400. В магазине «#Цветы» фиксируют рост цен на 8–10% , а в еще одном крупном цветочном — на 15–20% . Не пощадили цветочников даже соотечественники: у садовников Ленобласти до 25 августа цена на георгины была одна, после — уже другая, выше.



Что и почем покупают

Все цветочные фиксируют большой спрос на георгины — преимущественно ими будут задаривать учителей завтра. В «Цветочном пространстве» в последние дни часто покупают хризантемы, в «Цветочной лавке» и «#Цветы» — хризантемы, подсолнухи и гортензии, в «Обыкновенный цветах» — сборные букеты, а не конкретные цветы, а у их коллег — гладиолусы.

Однако совсем уж купаться в цветах завтра педагоги не будут. В магазинах фиксируют либо снижение спроса, либо среднего чека. «В том году люди были готовы больше потратить на цветы», — заметили в "Цветочном пространстве". «Средний чек сильно разнится: кто-то покупает на 250 рублей, кто-то — на 5 с половиной тысяч. Но в этом году тех, кто выбирает подешевле, больше. Многие берут по одному цветочку на ребенка и потом собирают в букет классному руководителю от класса», — рассказали в одном из цветочных.



В магазине «#Цветы» отметили, что предварительных заказов у них стало больше, а трафик спонтанных покупателей оценивать пока рано — многие за цветами еще только собираются или предпочитают урвать за пару часов до линейки. При этом средний чек в магазине вырос, и дело не в росте цен, а в том, сколько клиенты добровольно готовы отдать за букет. «Покупатель, оформляя заказ, пишет стоимость, на которую букет нужно собрать. В этом году она побольше, но, возможно, мы просто притянули других клиентов», — рассказали «Фонтанке».



В цветочных отметили, что в среднем петербуржцы тратят по 1,5–2,5 тысячи рублей на букет. Среди самых доступных с точки зрения цены в «Обыкновенных цветах» назвали гвоздики, астры и георгины — их в магазин поставляют из Краснодара, и как раз они в цене за год не выросли.



Если экономить очень хочется, но оставлять учителя без цветов совесть не позволяет, то можно присмотреться к букетам из гипермаркетов. В той же «Ленте» собрали несколько вариантов букетов в пределах двух тысяч рублей. Пятнадцать желтых роз там можно купить за 1199 рублей, а букет из пяти хризантем — чуть больше, чем за тысячу. Есть и совсем бюджетный вариант — монобукет из трех желтых хризантем за 279 рублей.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

