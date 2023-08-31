В Курганской области двух подростков облили бензином и подожгли. Один из мальчиков умер от ожогов 95 процентов тела

Подростки получили тяжелые ожоги в Лебяжьевском округе Курганской области. Один из ребят скончался, его друг находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый в нападении на юношей задержан.
Инцидент произошел накануне в деревне Верхнеглубокое, сообщает управление МВД региона. По предварительной информации,
Собранные материалы по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, что один из мальчиков в результате нападения получил ожог 95 процентов тела и тяжелый ожоговый шок. Санитарная авиация доставила его в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, подросток скончался. Второй мальчик с ожогами 14% тела
В телеграм-каналах сообщается, что мужчина у здания дома культуры в Верхнеглубоком облил приятелей бензином из канистры и поджег.