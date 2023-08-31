В Курганской области двух подростков облили бензином и подожгли. Один из мальчиков умер от ожогов 95 процентов тела

Подростки получили тяжелые ожоги в Лебяжьевском округе Курганской области. Один из ребят скончался, его друг находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый в нападении на юношей задержан.



Инцидент произошел накануне в деревне Верхнеглубокое, сообщает управление МВД региона. По предварительной информации, 22-летний местный житель причинил термические ожоги двум подросткам и скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.



Собранные материалы по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

