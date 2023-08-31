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    В Курганской области двух подростков облили бензином и подожгли. Один из мальчиков умер от ожогов 95 процентов тела

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    Подростки получили тяжелые ожоги в Лебяжьевском округе Курганской области. Один из ребят скончался, его друг находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Подозреваемый в нападении на юношей задержан.

    Инцидент произошел накануне в деревне Верхнеглубокое, сообщает управление МВД региона. По предварительной информации, 22-летний местный житель причинил термические ожоги двум подросткам и скрылся, но вскоре был задержан полицейскими.

    Собранные материалы по данному факту переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

    В департаменте здравоохранения Курганской области рассказали, что один из мальчиков в результате нападения получил ожог 95 процентов тела и тяжелый ожоговый шок. Санитарная авиация доставила его в областной центр, но, несмотря на все усилия врачей, подросток скончался. Второй мальчик с ожогами 14% тела 1–3-й степени находится в удовлетворительном состоянии в больнице.

    В телеграм-каналах сообщается, что мужчина у здания дома культуры в Верхнеглубоком облил приятелей бензином из канистры и поджег.

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