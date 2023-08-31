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    В Невском районе ввели новый детский садик на 170 мест с бассейном и волейбольной площадкой

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    Фото: Предоставлено холдингом Setl Group
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    В Невском районе, неподалеку от станции метро «Ломоносовская», ввели в эксплуатацию новый детский садик на 170 детей. Как уточняют в холдинге Setl Group, всего садик рассчитан на восемь групп воспитанников, от малышей до готовящихся к школе.

    Помимо игровых и учебных комнат в садике расположатся музыкальные залы, мастерские, залы для занятий спортом и музыкой, бассейн размером 3 на 7 м, а также кухня и медпункт.

    Во дворе садика, расположенного на территории квартала «Стрижи в Невском 2» находится детский игровой комплекс с качелями и песочницей, волейбольная площадка.

    Фото: Предоставлено холдингом Setl Group

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