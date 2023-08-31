В Невском районе ввели новый детский садик на 170 мест с бассейном и волейбольной площадкой

В Невском районе, неподалеку от станции метро «Ломоносовская», ввели в эксплуатацию новый детский садик на 170 детей. Как уточняют в холдинге Setl Group, всего садик рассчитан на восемь групп воспитанников, от малышей до готовящихся к школе.

Помимо игровых и учебных комнат в садике расположатся музыкальные залы, мастерские, залы для занятий спортом и музыкой, бассейн размером 3 на 7 м, а также кухня и медпункт.



Во дворе садика, расположенного на территории квартала «Стрижи в Невском 2» находится детский игровой комплекс с качелями и песочницей, волейбольная площадка.

