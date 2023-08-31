В Ленсоветовском открылся филиал детского сада №11 Пушкинского района

Ремонт здесь начался в апреле прошлого года, а уже в начале этого года садик был сдан в эксплуатацию, затем районная администрация закупала необходимое оборудование и набирала штат сотрудников.

По словам руководителя социальных проектов СК «Дальпитерстрой» Екатерины Нуриевой, за последние два года в Шушарах и Ленсоветовском застройщик построил и сдал в эксплуатацию пять детских садов и две школы. Сейчас в Шушарах одновременно строятся три крупнейших в Петербурге сада по 440 мест каждый и школа на 1925 учеников. Сдача объектов намечена на конец 2024 — начало 2025 года. В течение трех — пяти лет тут собираются построить еще одну школу, садик и поликлинику, а в Ленсоветовском в ближайшие три года в планах возвести еще один детский сад и одну школу.

