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    В Ленсоветовском открылся филиал детского сада №11 Пушкинского района

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    На Московском шоссе в поселке Ленсоветовском открылся новый детский садик, рассчитанный на 80 воспитанников. Как рассказали в СК «Дальпитерстрой», он стал филиалом детского сада № 11 Пушкинского района.

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    Садик на четыре группы воспитанников расположился первом этаже многоквартирного дома. Внутри — несколько групповых комнат, постирочная, медицинский и пищевой блоки, физкультурный зал, административные, вспомогательные и технические помещения.

    Ремонт здесь начался в апреле прошлого года, а уже в начале этого года садик был сдан в эксплуатацию, затем районная администрация закупала необходимое оборудование и набирала штат сотрудников.

    По словам руководителя социальных проектов СК «Дальпитерстрой» Екатерины Нуриевой, за последние два года в Шушарах и Ленсоветовском застройщик построил и сдал в эксплуатацию пять детских садов и две школы. Сейчас в Шушарах одновременно строятся три крупнейших в Петербурге сада по 440 мест каждый и школа на 1925 учеников. Сдача объектов намечена на конец 2024 — начало 2025 года. В течение трех — пяти лет тут собираются построить еще одну школу, садик и поликлинику, а в Ленсоветовском в ближайшие три года в планах возвести еще один детский сад и одну школу.

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    Комментарии 1

    Гость31 Авг 2023 в 18:30
    Хорошо.😁
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