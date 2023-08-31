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    Наркозависимый петербуржец получил 5,5 года особого режима за внутривенные инъекции девочке

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    Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении 42-летнего Александра Кузьмина, который угощал юную девушку наркотиками. Мужчина признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, склонении к употреблению запрещенного, а также в организации притона. Подробности 31 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что Кузьмин с 12 по 16 января, будучи под кайфом, не менее 5 раз уговорил девочек 16 и 17 лет уколоться синтетическим наркотиком, который вызывает очень сильную зависимость. Мужчина предлагал своим несовершеннолетним подругам угоститься бесплатно. В конце концов одна из них на эти уговоры поддалась. Ей Кузьмин не менее пяти раз внутривенно вводил наркотик, с силой хватая руку. Следствие также выяснило, что Кузьмин систематически предоставлял свою комнату знакомому и двум несовершеннолетним для употребления запрещенных веществ. В этом помещении был найден и порошок массой менее грамма.

    Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Летом 2020 года его уже судили за наркотики. В совокупности со старым приговором Кузьмин получил 5,5 года в исправительной колонии особого режима.

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