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    Из России силой пытались вывезти 16-летнюю. Украденная «невеста» переиграла похитителя в аэропорту

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    Иностранец задержан в зале ожидания калининградского аэропорта Храброво по подозрению в похищении. На родину он готовился рвануть с юной «невестой», она с древним обычаем согласна не была.

    Как сообщает региональный Следственный комитет 31 августа, из России не дали вывезти 16-летнюю жительницу Калининградской области. Её похищение с применением оружия и опасного для жизни насилия вменяют гражданину Узбекистана.

    Ему 22 года, в последнее время трудился конюхом в конноспортивном клубе Гвардейского района. Там же молодому мужчине приглянулась одна из посетительниц, которую он решил вывезти на родину, пишет «Клопс» со ссылкой на близкий к следствию источник.

    По данным СК, пылкий иностранец подкараулил девушку у автобусной остановки в посёлке Комсомольск, силой затащил в дом, где снимал комнату, и удерживал её несколько часов. Затем, запугивая ножом, заставил сесть в машину и привёз в Храброво.

    Потерпевшей удалось усыпить бдительность похитителя — он отпустил её в туалет.

    «Она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем, а та незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери», — рассказали в ведомстве.

    Из аэропорта иностранца забрали сотрудники уголовного розыска. Его допрашивают в СК. Девушку увезли в больницу — ей потребовалась медицинская помощь.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин уже ждёт доклад о ходе расследования, которое поставили на контроль Москвы.

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