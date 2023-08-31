Путин 1 сентября проведет открытый урок

Президент РФ Владимир Путин в День знаний, 1 сентября, проведёт открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Участие в нем примут 30 школьников, «имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов». Тема беседы с учениками пока не раскрывается. Такой же урок Путин провел в прошлом году. В ходе разговора президент в том числе поднимал тему СВО на Украине.



Также президент и его киргизский коллега Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства трех школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе.

