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    Путин 1 сентября проведет открытый урок

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    Президент РФ Владимир Путин в День знаний, 1 сентября, проведёт открытый урок «Разговор о важном». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Участие в нем примут 30 школьников, «имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов». Тема беседы с учениками пока не раскрывается. Такой же урок Путин провел в прошлом году. В ходе разговора президент в том числе поднимал тему СВО на Украине.

    Также президент и его киргизский коллега Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дадут старт началу строительства трех школ с обучением на русском языке в Бишкеке, Баткене и Караколе.

    Помимо этого, Владимир Путин по видеосвязи примет участие в открытии новых школ в пяти регионах России.

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