«Лена, я его грохнул». В Екатеринбурге мужчина зарезал немецкую овчарку под камерой домофона

Житель Уралмаша зарезал немецкую овчарку. Его действия широко обсуждаются в соцсетях 31 августа. Портал Е1 уточняет, что события разворачивались во дворе дома на Коммунистической улице, инцидент попал в объектив камеры домофона.
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На кадрах видно, как мужчина выходит во двор с псом и ножом, уводя животное за машины. Далее раздается визг собаки, после чего, хромая и истекая кровью, домашний питомец выходит под камеру.
«Лена, я его грохнул, я не знаю, выходи, бери, в че его завернуть, — сказал мужчина, позвонив в квартиру жене. — Кровищи море».
После этого женщина спустилась и начала замывать следы крови на асфальте. Еще живая собака ушла с хозяином в квартиру, с тех пор ее никто не видел. Зоозащитники выяснили, что старый пес достался паре после смерти родителей женщины. Немецкую овчарку часто били, в новой семье она жила полгода.