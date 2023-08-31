    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    4 м/с, вос

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd95.93eur104.45

    «Лена, я его грохнул». В Екатеринбурге мужчина зарезал немецкую овчарку под камерой домофона

    559
    2 комментария

    Житель Уралмаша зарезал немецкую овчарку. Его действия широко обсуждаются в соцсетях 31 августа. Портал Е1 уточняет, что события разворачивались во дворе дома на Коммунистической улице, инцидент попал в объектив камеры домофона.

    E1.RU | Новости Екатеринбурга

    На кадрах видно, как мужчина выходит во двор с псом и ножом, уводя животное за машины. Далее раздается визг собаки, после чего, хромая и истекая кровью, домашний питомец выходит под камеру.

    «Лена, я его грохнул, я не знаю, выходи, бери, в че его завернуть, — сказал мужчина, позвонив в квартиру жене. — Кровищи море».

    После этого женщина спустилась и начала замывать следы крови на асфальте. Еще живая собака ушла с хозяином в квартиру, с тех пор ее никто не видел. Зоозащитники выяснили, что старый пес достался паре после смерти родителей женщины. Немецкую овчарку часто били, в новой семье она жила полгода.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close