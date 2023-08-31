«Лена, я его грохнул». В Екатеринбурге мужчина зарезал немецкую овчарку под камерой домофона

Житель Уралмаша зарезал немецкую овчарку. Его действия широко обсуждаются в соцсетях 31 августа. Портал Е1 уточняет , что события разворачивались во дворе дома на Коммунистической улице, инцидент попал в объектив камеры домофона.

На кадрах видно, как мужчина выходит во двор с псом и ножом, уводя животное за машины. Далее раздается визг собаки, после чего, хромая и истекая кровью, домашний питомец выходит под камеру.



«Лена, я его грохнул, я не знаю, выходи, бери, в че его завернуть, — сказал мужчина, позвонив в квартиру жене. — Кровищи море».

