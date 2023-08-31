Юной петербурженке спасли руку после падения стекла

Стекло межкомнатной двери едва не лишило руки 14-летнюю школьницу из Петербурга. Врачи Педиатрического университета четыре часа корпели над сухожилиями и артерией. Подробности 31 августа рассказали в пресс-службе вуза.



Ребенка доставили в клинику университета накануне вечером. Девочку тут же поместили в операционную. Дежурный хирург Антон Волков взялся за поврежденную руку, травмированную стеклом, как скальпелем. Пациентка потеряла много крови, поэтому также были задействованы службы переливания.

В итоге руку, у которой были повреждены артерия и сухожилия, спасли.