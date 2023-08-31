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    Выпускник Академии «Зенита» Саба Сазонов перешел в итальянский «Торино»

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    Футбольный клуб «Торино» 31 августа объявил о переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова. Контракт с 21-летним уроженцем Петербурга подписан до лета 2027 года.

    По неофициальным данным, «Торино» заплатил «Динамо» за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро. Еще 250 тысяч евро будут выплачены в качестве бонуса. Кроме того, московский клуб получит 15 % от последующей продажи футболиста.

    Саба Сазонов родился в Петербурге и здесь начал свою футбольную карьеру. С 2008 по 2019 года он обучался в Академии «Зенита». С 2019 по 2021 года входил в систему основного клуба, однако так и не смог закрепиться в команде, играя в основном за «Зенит-2».

    Летом 2021 года перешел в московское «Динамо» на правах свободного агента. В московской команде он сыграл 44 матча и забил 1 гол.

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