Выпускник Академии «Зенита» Саба Сазонов перешел в итальянский «Торино»

Футбольный клуб «Торино» 31 августа объявил о переходе защитника «Динамо» Сабы Сазонова. Контракт с 21-летним уроженцем Петербурга подписан до лета 2027 года.



По неофициальным данным, «Торино» заплатил «Динамо» за трансфер Сазонова 2,5 миллиона евро. Еще 250 тысяч евро будут выплачены в качестве бонуса. Кроме того, московский клуб получит 15 % от последующей продажи футболиста.

Саба Сазонов родился в Петербурге и здесь начал свою футбольную карьеру. С 2008 по 2019 года он обучался в Академии «Зенита». С 2019 по 2021 года входил в систему основного клуба, однако так и не смог закрепиться в команде, играя в основном за «Зенит-2».