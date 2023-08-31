День знаний перекроет участок набережной Лейтенанта Шмидта

Торжественное мероприятие ко Дню знаний 1 сентября на пару часов изменит схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга.
С 10 до 12 часов дня 1 сентября для проезда перекроют участок набережной Лейтенанта Шмидта от
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Торжественное мероприятие ко Дню знаний 1 сентября на пару часов изменит схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга.
С 10 до 12 часов дня 1 сентября для проезда перекроют участок набережной Лейтенанта Шмидта от
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