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    День знаний перекроет участок набережной Лейтенанта Шмидта

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    Торжественное мероприятие ко Дню знаний 1 сентября на пару часов изменит схему движения транспорта в Василеостровском районе Петербурга.

    С 10 до 12 часов дня 1 сентября для проезда перекроют участок набережной Лейтенанта Шмидта от 20–21-й линий В. О. до 22–23-й линий В. О. Об этом предупреждает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга.

    Фото: комитет по транспорту Петербурга
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    Фото: комитет по транспорту Петербурга

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