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    Два ребенка пострадали от самокатчиков в разных районах Петербурга

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    Вечером 29 и 30 августа под колесами самокатов в трех районах Петербурга пострадали двое детей и женщина. Еще одна девушка оказалась в больнице после падения с самоката на севере города.

    В семь часов вечера возле дома 10 по улице Олеко Дундича самокатчик сбил 7-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 31 августа. В результате пострадавшая ушибла голову. Днем ранее, в шесть часов вечера 29 августа, возле магазина на улице Пограничника Гарькавого под колесами самоката пострадала 11-летняя девочка. У нее диагностировали закрытый перелом руки. А в 22:30 вторника возле дома 28 по улице Есенина самокатчик сбил 34-летнюю женщину. Она получила перелом кисти и ушиб грудной клетки.

    Еще одно серьезное происшествие с участием самоката случилось в 21:45 30 августа возле дома 10, корпус 1, по Комендантскому проспекту. 24-летняя девушка упала с электросамоката, получив закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

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