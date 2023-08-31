Два ребенка пострадали от самокатчиков в разных районах Петербурга

Вечером 29 и 30 августа под колесами самокатов в трех районах Петербурга пострадали двое детей и женщина. Еще одна девушка оказалась в больнице после падения с самоката на севере города.



В семь часов вечера возле дома 10 по улице Олеко Дундича самокатчик сбил 7-летнюю девочку, стало известно «Фонтанке» 31 августа. В результате пострадавшая ушибла голову. Днем ранее, в шесть часов вечера 29 августа, возле магазина на улице Пограничника Гарькавого под колесами самоката пострадала 11-летняя девочка. У нее диагностировали закрытый перелом руки. А в 22:30 вторника возле дома 28 по улице Есенина самокатчик сбил 34-летнюю женщину. Она получила перелом кисти и ушиб грудной клетки.