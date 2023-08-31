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    Настойчивость. Пьяная петербурженка попалась ГИБДД, машину забрали, она взяла каршеринг — и попалась снова

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    Курьёзная история развернулась минувшей ночью в Петербурге. Её рассказывает 31 августа «Дорожный инспектор».

    В Невском районе около часа ночи инспекторы ДПС остановили «Ауди», за рулем которой находилась девушка в сильном состоянии алкогольного опьянения. Она «надула» около 1,0 мг/л. Полицейские оформили нарушение и повезли автомобиль на спецстоянку.

    Девушка осознала, что быстро вернуть автомобиль не получится, и решила ехать домой. Заказывать такси не стала, ей пришла идея «получше» — взять каршеринг.

    «Естественно, каршеринг остановили для проверки и снова ее оформили за управление в состоянии алкогольного опьянения. Тот случай, когда совсем человек не умеет делать выводы из ситуации», — резюмирует «Дорожный инспектор».

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