Петербуржец нашел на своей кухне гранату с угрожающим посланием

Накануне вечером из дома в Земском переулке эвакуировали жильцов. Причиной вынужденной прогулки стала находка соседа, которую он сделал под кухонным столом. Подробности «Фонтанка» выяснила 31 августа.
Около десяти вечера в дежурную часть главка позвонил 52-летний контролер КПП Медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Он рассказал, что в его квартиру в Земском переулке кто-то бросил гранату. На место тут же был направлен наряд.
Под столом на кухне действительно обнаружили РГД-5, правда, только корпус от нее. К муляжу была прикреплена записка, в ней сказано: «Еще жалоба — и будет настоящий бах!» Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается, корпус гранаты с запиской изъят.