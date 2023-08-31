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    Петербуржец нашел на своей кухне гранату с угрожающим посланием

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    Накануне вечером из дома в Земском переулке эвакуировали жильцов. Причиной вынужденной прогулки стала находка соседа, которую он сделал под кухонным столом. Подробности «Фонтанка» выяснила 31 августа.

    Около десяти вечера в дежурную часть главка позвонил 52-летний контролер КПП Медицинского исследовательского центра имени Алмазова. Он рассказал, что в его квартиру в Земском переулке кто-то бросил гранату. На место тут же был направлен наряд.

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    Под столом на кухне действительно обнаружили РГД-5, правда, только корпус от нее. К муляжу была прикреплена записка, в ней сказано: «Еще жалоба — и будет настоящий бах!» Вопрос о возбуждении уголовного дела пока решается, корпус гранаты с запиской изъят.

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