В окно квартиры на севере Петербурга бросили гранату. Среди подозреваемых соседи, которым мешал ремонт

Житель Приморского района Петербурга из ванной вызвал полицию после того, как в окно его квартиры влетел опасный предмет.



Звонок из квартиры в Земском переулке в 112 поступил накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 31 августа. 52-летний хозяин квартиры сообщил, что делал ремонт и тут в окно квартиры через сетку прилетел предмет, похожий на гранату. Он заперся в ванной.



На место выдвинулись сотрудники ГИБДД, полиции и ОВО. Из двух рядом расположенных квартир на время обследования помещения эвакуировали четырех человек.

