В окно квартиры на севере Петербурга бросили гранату. Среди подозреваемых соседи, которым мешал ремонт

Житель Приморского района Петербурга из ванной вызвал полицию после того, как в окно его квартиры влетел опасный предмет.
Звонок из квартиры в Земском переулке в 112 поступил накануне около десяти вечера, стало известно «Фонтанке» 31 августа. 52-летний хозяин квартиры сообщил, что делал ремонт и тут в окно квартиры через сетку прилетел предмет, похожий на гранату. Он заперся в ванной.
На место выдвинулись сотрудники ГИБДД, полиции и ОВО. Из двух рядом расположенных квартир на время обследования помещения эвакуировали четырех человек.
Гранату нашли под столом на кухне. Она оказалась муляжом с начинкой в виде записки. В ней предупреждали, что еще одна жалоба на шум — и будет настоящий взрыв. Мужчина при этом уверял, что шумел только до девяти вечера.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.