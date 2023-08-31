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    Комбайнер устроил погоню за детьми, которые вышли в поле косить траву

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    В Красноярском крае прокуратура сочла решение полиции незаконным и возбудила уголовное дело в отношении жителя Краснотуранского района, который чуть не задавил 12-летнего ребёнка комбайном. Об этом сообщает краевая прокуратура 31 августа.

    Инцидент произошёл ещё в начале августа. Компания детей косила траву на сельхозугодьях в окрестностях села Джирим. 55-летний механизатор местного предприятия, возвращаясь со смены, заметил ребят на участке своего покоса. Он решил прогнать их с поля, а заодно проучить: сел за руль комбайна и поехал на них. Дети успели разбежаться в разные стороны, только один 12-летний мальчик из-за шума триммера не услышал приближения комбайна. Мужчина тем временем увеличил скорость и включил в рабочий режим лопасти жатки — 9-метровой установки для косьбы. Мальчик испугался, запутался в траве и упал на землю. За несколько метров до него мужчина остановил комбайн.

    Официальный аккаунт прокуратуры Красноярского края

    Мать мальчика подала заявление в полицию, но сотрудники не торопились с проверкой. Из шести детей, которые были на поле, опросили только одного, а через несколько дней было вынесено решение об отказе в возбуждении дела. Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Районный прокурор изучил собранные материалы и получил видеозапись.

    «Просмотренный материал не оставил сомнений в реальности воспринятой ребенком угрозы своей жизни. Незаконное решение полицейских отменено», — сообщает прокуратура.

    По требованию прокурора в отношении водителя комбайна возбуждено уголовное дело об угрозе убийством — по статье 119, часть 1, УК РФ.

    «Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего. После их завершения будет решен вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка и затрат на лечение у психолога», — отмечается в сообщении.

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