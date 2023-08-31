Комбайнер устроил погоню за детьми, которые вышли в поле косить траву

В Красноярском крае прокуратура сочла решение полиции незаконным и возбудила уголовное дело в отношении жителя Краснотуранского района, который чуть не задавил 12-летнего ребёнка комбайном. Об этом сообщает краевая прокуратура 31 августа.



Инцидент произошёл ещё в начале августа. Компания детей косила траву на сельхозугодьях в окрестностях села Джирим. 55-летний механизатор местного предприятия, возвращаясь со смены, заметил ребят на участке своего покоса. Он решил прогнать их с поля, а заодно проучить: сел за руль комбайна и поехал на них. Дети успели разбежаться в разные стороны, только один 12-летний мальчик из-за шума триммера не услышал приближения комбайна. Мужчина тем временем увеличил скорость и включил в рабочий режим лопасти жатки — 9-метровой установки для косьбы. Мальчик испугался, запутался в траве и упал на землю. За несколько метров до него мужчина остановил комбайн.

