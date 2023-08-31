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    «Весь переломанный, со страшными ранами и открытым переломом, реагировал». В ДТП под Хабаровском выжил один из пятерых

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    3 комментария

    Четыре человека погибли утром 31 августа на автодороге Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре.

    Прокуратура Хабаровского края

    Как сообщает прокуратура Хабаровского края, в 7 часов утра в районе села Дада Нанайского района столкнулись «Субару Форестер» и «Тойота Приус». Погибли три человека из «Форестера» и один из «Приуса». Один пассажир «Приуса» госпитализирован. «Прокуратура района контролирует ход процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами», — отмечается в сообщении.

    По предварительной версии, как пишет HAB.AIF, «Приус» выехал на встречную полосу и на большой скорости «лоб в лоб» врезался во встречный «Форестер». Тот вспыхнул. Проезжавшие мимо водители остановились у обочины и поспешили на помощь. К горящему «Субару» было не подойти. Стали вытаскивать людей из «Тойоты». Водитель умер, 41-летний пассажир выжил.

    «Водитель был без сознания, а пассажир, весь переломанный, со страшными ранами и открытым переломом, реагировал. Ему тут же помощь стали оказывать, человек из автобуса вышел, женщина — как мне показалось, медик — еще из одной машины. Они шину сделали из веток, наложили ему на руку», — рассказал изданию очевидец Дмитрий.

    Когда «Субару» потушили, оказалось, что внутри были три человека. Определить их возраст и пол визуально невозможно, личности устанавливаются. Единственного выжившего спасают врачи Троицкой районной больницы, он в тяжёлом состоянии.

    «Состояние пострадавшего крайне тяжелое. Он находится в реанимации, у него множественные сочетанные травмы», — сообщили в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.

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    Комментарии 3

    Гость31 Авг 2023 в 09:24
    как такое возможно?
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