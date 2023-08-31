Борода Шмидта, любовь велосипедистов и другие подробности нового сериала о челюскинцах

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В последний погожий день августа в Кронштадте снимали летние сцены 6-серийной драмы «Челюскин.Первые» — истории о подвиге и любви, в создании которой особую роль сыграли волос буйвола и глобальное потепление.

Здесь почти отсутствовала мобильная связь, зато было много пчел, а по небу с шумом летали небольшие самолеты — рядом авиаклуб. Съемочная группа проекта «Челюскин.Первые» разбила «лагерь» неподалеку от форта «Риф», что на острове Котлин. Кинофургоны с реквизитом, техникой, костюмами и прочим необходимым расположились у подножия холма с заброшенными укреплениями. По другую сторону от автостоянки — зеленый массив и экотропа.



Проведя день в живописном уголке Кронштадта, корреспондент «Фонтанки» смог не только побеседовать с актерами, играющими ключевых героев сериала, но и раскрыть неожиданные профессиональные секреты людей, создавших их грим и костюмы.

И сразу спойлеры Напомним историю, которую хотят рассказать создатели проекта «Челюскин.Первые», нового оригинального сериала онлайн-кинотеатра Wink.

В начале августа 1933 года пароход «Челюскин» отправился из Мурманска во Владивосток. Кораблем командовал опытный полярный капитан Владимир Воронин, начальником экспедиции был профессор Отто Шмидт. Стояла задача отработать схему доставки грузов по Северному морскому пути за одну летнюю навигацию.



Но 23 сентября судно заблокировали льды и оно начало дрейфовать, а 13 февраля было раздавлено и затонуло. Команда и пассажиры успели высадиться на льдину, где провели два месяца полярной зимы. Их эвакуировали с помощью авиации: последний рейс был совершен 13 апреля. За ледовой драмой следила вся страна. Выживших участников чествовали как героев, а спасшие их летчики официально стали первыми в истории Героями Советского Союза.

Съемки проекта «Челюскин.Первые» кинокомпания Art Pictures Vision начала в марте 2023 года. На Чукотку отправили операторов за общими планами, а в Архангельск — съемочную группу с актерами, чтобы снять эвакуацию с тонущего «Челюскина».



Ну а в Кронштадт команда сериала приехала ради мирных летних сцен, рассказывающих предысторию будущей драмы. Их в солнечный съемочный день поместилось всего три.

Связанные слетевшей цепью Утром на узком мостике в Кронштадте, изображающем Ленинград в 1932 году, Отто Шмидт (Кирилл Кяро) встретил свою любовь Сашу Горскую (Элизабет Дамскер). Оба в этот момент были на велосипедах. У девушки слетела цепь, профессор помог ей в трудной ситуации — и вот она, любовная линия (не единственная, надо сказать, в этом проекте).



Велосипедный сюжет — идея Кирилла Кяро, чей костюм в тот день включал бельевую прищепку на правой штанине брюк. «У киношников свои причуды», — подумал автор этого текста. Но все объяснялось вполне разумно.



«Отто Шмидт был разносторонним человеком, он играл на контрабасе, а еще очень любил ездить на велосипеде, особенно в молодости, — рассказал Кирилл. — И я предложил в сцене, связанной с Горской, снимать, что он передвигается по Ленинграду на велосипеде. А прищепка — чтобы штанина не попадала в цепь. Так делали раньше, и я в детстве тоже так делал».



Отто Шмидт (Кирилл Кяро) Саша Горская (Элизабет Дамскер) Поделиться Поделиться





Саша Горская — вымышленный персонаж, хотя и носит имя реальной участницы событий. Ее чувство, по сюжету, будет настолько сильным, что она отправится в экспедицию вместе с любимым.

«Я думаю, что русским женщинам вообще свойственна такая жертвенная любовь, начиная от жен декабристов и заканчивая современницами, — отметила Элизабет. — Она готова изменить свою судьбу, и у нее больше ничего не остается. Самое главное — этот мужчина и его путь, который она принимает как свой. У них такая сила чувств — я могу ее понять».



Холодно, тепло, еще теплее «Челюскин.Первые» — драма очевидно зимняя, на что даже на летнем Котлине намекают почти десяток толстых свитеров, развешанных возле фургона художника по костюмам. Однако настоящего холода в сериале не так много.



Сложно, по словам Кирилла Кяро, было в Архангельске: «Мы снимали эвакуацию с «Челюскина» на 25-градусном морозе. Надо было сразу вжиться в экстремальную ситуацию, там было много постановочных пробежек, разгрузка на лед — надо было построить эту суету и почувствовать, что сейчас пароход идет на дно и нужно быстрее эвакуироваться».



«Челюскин.Первые» — драма преимущественно зимняя «Челюскин.Первые» — драма преимущественно зимняя «Челюскин.Первые» — драма преимущественно зимняя Стася Милославская (Ольга Сомова) Поделиться Поделиться





А вот Мурманская область подвела: съемочная группа приехала туда за холодом, но выяснилось, что суровый север... растаял. Лагерь челюскинцев на льдине, покрытой водой, — не совсем та картинка, которая требовалась. Поэтому действие перенесли в московские павильоны, где актерам в полной арктической экипировке пришлось играть в жаре, в тесных палатках — так, как будто вокруг минус 40. Пластмассовый снег, летящий в глаза, комфорта не добавлял.

Вообще зимняя одежда, сшитая для проекта не располагает к съемкам в помещении — это если говорить мягко. Художник по костюмам Светлана Вольтер рассказала, что сериальных челюскинцев утепляли буквально всей Россией. Свитера вручную вязались в Кабардино-Балкарии, меховые рубахи (малицы) и обувь (кисы) прибыли из Ямало-Ненецкого округа. Валенки делали в Кирове, бекеша одной из героинь — вологодская. Традиционную одежду для чукотских персонажей частично закупили на полуострове, частично — изготовили в Москве, но, как полагается, из натурального оленьего меха.



Ну а посмотреть на главных героев, не укутанных с ног до головы в шерсть и мех, можно было как раз на августовском Котлине. Отто Шмидт носил в этот день темный костюм и кепку (плюс бельевая прищепка), капитан Воронин щеголял вышитой рубашкой вроде косоворотки. Саша Горская оделась в легкую светлую блузу и винтажную юбку по фигуре — простой, но, как призналась актриса, самый нарядный из ее костюмов.



Оживший портрет Когда потомки Отто Шмидта увидели Кирилла Кяро в образе, они были поражены, насколько он похож на знаменитого ученого. Но это неудивительно: художник по гриму Елена Ваховская добивалась именно портретного сходства.

Для этого использовалась особая технология — архитектоника лица. По фотографии актера создается рисунок, который делится на много частей. Затем каждый участок меняется так, чтобы исполнитель роли становился похож на реального человека или просто трансформировался в нужную сторону — выглядел мужественней, взрослее и т.д. В итоге получается эскиз, который художник по гриму затем воплощает в живописных приемах: собственно в гриме и в постиже, то есть фальшивых волосах.



В случае Отто Шмидта особое значение имела узнаваемая борода. «Для нее использовался волос буйвола, обработанный, промытый, прокрашенный, намешанный. Как минимум три оттенка должно быть для того, чтобы создать объем и интересную расцветку, — поделилась профессиональным секретом Елена Ваховская. — Борода крепится по особой комбинированной технологии. Часть приклеивается на двусторонний силиконовый скотч, часть обрабатывается клеем».

Кирилл Кяро объяснил, почему способ соединения актера и фальшивой растительности — это далеко не пустяк: «У меня уже были роли с бородой, но признаться, играть в ней было просто мучение. Я не мог даже нормально говорить. Как только начинал артикулировать, она моментально отклеивалась. На этом проекте благодаря нашим художницам по гриму, нашим волшебницам я могу совершенно спокойно говорить, мне ничего не мешает. И это здорово».



Профессор против капитана Вторая летняя сцена, над которой работали в тот день, показывала детские воспоминания Юры Набатова (Глеб Калюжный), одного из вымышленных молодых героев сериала. Дожидаясь съемок, площадкой для которых выбрали форт «Рив», по киностоянке бегал мальчик в матросском костюмчике дореволюционного вида. Тут же глядела в экран смартфона его (предположительно) мама — винтажная леди в шляпке.



Юра Набатов (Глеб Калюжный) Поделиться Поделиться





Последним собирались снимать сложный разговор Отто Шмидта с Владимиром Ворониным. Профессор уговаривает капитана отправиться в экспедицию, тот сначала отказывается, но после хитро поставленного ультиматума соглашается.



И Кирилл Кяро, и Дмитрий Куличков, играющий капитана Воронина, отметили, что все еще ищут своих героев, продолжают создавать их от сцены к сцене. Но при этом оба знают: эти двое были выдающимися людьми.

«Благодаря трагической гибели «Челюскина» весь мир признал Советский Союз как государство, которое может спасти своих героев. Удивительно, что этот, казалось бы, крах превратился для государства в некую пиар-акцию, если говорить современным языком. А Отто Шмидт вернулся из Арктики с новыми открытиями. Он придумал полярные станции и доказал, что на них можно зимовать и заниматься наукой. Я надеюсь, все это нам удастся показать в фильме», — сказал Кирилл Кяро.

«Работая с историческим персонажем, надо быть максимально сконцентрированным, честным, искренним, — подчеркнул Дмитрий Куличков. — Нужно придерживаться очень четкого направления, потому что Воронин был человек серьезный. Он последним сошел с тонущего корабля, последним улетел со льдины. Настоящий герой.



Взаимодействие Воронина и Шмидта — это конфликт, это два принципиально разных взгляда на ситуацию. Плюс они были очень разными людьми: один из народа, другой академик — не знаю, как они вообще общались. Воронин считал экспедицию «Челюскина» дикой авантюрой и был прав. Как профессионал он заранее понимал, что ничем хорошим это не закончится. Я так и не могу понять — почему Шмидт его не послушал?»



Владимир Воронин (Дмитрий Куличков) и Отто Шмидт (Кирилл Кяро) Поделиться Поделиться





Ответить на этот вопрос зрители смогут в 2024 году, когда сериал «Челюскин.Первые» начнут показывать в онлайн-кинотеатре Wink. Для команды проекта следующий этап — павильонные съемки в Москве. Там построят масштабные декорации — самолеты полярной авиации, которые снимали челюскинцев со льдины. А на зиму намечены съемки на Териберке. Остается лишь надеяться, что погода на этот раз будет подходящей, без оттепелей.

