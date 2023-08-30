«Предыдущие игры отняли много сил». Семак объяснил неожиданное поражение от «Балтики»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал сенсационное поражение в Кубке России от «Балтики». Петербургский клуб в Калининграде уступил со счетом 0:1.



«Думаю, нам не хватало эмоций в сегодняшнем матче, предыдущие игры отняли много сил. К сегодняшней игре, к сожалению, мы не могли в эмоциональном плане подготовиться так, как нужно. Понятно, что нужно забивать в те моменты, которые есть — у "Балтики" были моменты, они забили. А мы, в свою очередь, не использовали эти шансы, хотя они были неплохие», — заявил Семак журналистам на послематчевой пресс-конференции.