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    «Предыдущие игры отняли много сил». Семак объяснил неожиданное поражение от «Балтики»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал сенсационное поражение в Кубке России от «Балтики». Петербургский клуб в Калининграде уступил со счетом 0:1.

    «Думаю, нам не хватало эмоций в сегодняшнем матче, предыдущие игры отняли много сил. К сегодняшней игре, к сожалению, мы не могли в эмоциональном плане подготовиться так, как нужно. Понятно, что нужно забивать в те моменты, которые есть — у "Балтики" были моменты, они забили. А мы, в свою очередь, не использовали эти шансы, хотя они были неплохие», — заявил Семак журналистам на послематчевой пресс-конференции.

    Он также добавил, что проигрывать неприятно, но он воспринимает Кубок России как один из этапов подготовки к матчам чемпионата. Также, по его словам, важно, чтобы все игроки получили определенное количество игрового времени.

    Следующий матч «Зенит» проведет 3 сентября в Москве в рамках чемпионата России против ЦСКА.

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