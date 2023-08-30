«Зенит» неожиданно проиграл «Балтике» в Кубке России

Футбольный клуб «Балтика» сенсационно обыграл «Зенит» в
Единственный гол на
Это первое поражение «Зенита» в нынешнем розыгрыше Кубка России. С
В последний раз «Зенит» выигрывал Кубок России в 2020 году.
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Футбольный клуб «Балтика» сенсационно обыграл «Зенит» в
Единственный гол на
Это первое поражение «Зенита» в нынешнем розыгрыше Кубка России. С
В последний раз «Зенит» выигрывал Кубок России в 2020 году.
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