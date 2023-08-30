«Зенит» неожиданно проиграл «Балтике» в Кубке России

Футбольный клуб «Балтика» сенсационно обыграл «Зенит» в 3 туре Кубка России. Встреча проходила 30 августа в Калиниграде и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.



Единственный гол на 42 минуте забил чилийский легионер «Балтики» Анхело Энрикес.

Это первое поражение «Зенита» в нынешнем розыгрыше Кубка России. С 6 очками петербуржцы идут на второй строчке группы С Пути РПЛ. Лидирует с 9 очками «Балтика».

В последний раз «Зенит» выигрывал Кубок России в 2020 году.