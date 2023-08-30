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    В Смольном рассказали, как будут спасать обмелевший Ольгинский пруд

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    В последние годы одним из немногих водоемов в Петербурге, которые признавали пригодными для купания, был Ольгинский пруд. Однако в этом году он из списка выпал, а горожане забили тревогу — пруд стал мелеть.

    Причиной этому, уверены жители, стало строительство станции для вейк-борда. Однако, как заявили 30 августа в комитете по природопользованию на заседании бюджетно-финансового комитета парламента, причина на самом деле другая. «Мы были на совещании, общались с гидротехниками. Специалисты пришли к выводу, что естественных источников у пруда нет», — заявил председатель комитета Александр Герман.

    По его словам, вода естественным образом испарялась, а пополняться ей было неоткуда.

    Для решения этой проблемы чиновники намерены организовать искусственную подпитку пруда. «Так сейчас сделано в Таврическом саду — мало, кто знает, что озёра там снабжаются искусственно», — добавил чиновник. Работы в комитете планируют осуществить в ближайшие два года.

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    Ольгинский пруд
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