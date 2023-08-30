В Смольном рассказали, как будут спасать обмелевший Ольгинский пруд

В последние годы одним из немногих водоемов в Петербурге, которые признавали пригодными для купания, был Ольгинский пруд. Однако в этом году он из списка выпал, а горожане забили тревогу — пруд стал мелеть.



Причиной этому, уверены жители, стало строительство станции для вейк-борда. Однако, как заявили 30 августа в комитете по природопользованию на заседании бюджетно-финансового комитета парламента, причина на самом деле другая. «Мы были на совещании, общались с гидротехниками. Специалисты пришли к выводу, что естественных источников у пруда нет», — заявил председатель комитета Александр Герман.