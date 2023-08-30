Федерация тхэквондо ITF России перешла в Азию

Федерация тхэквондо ITF России вступила в ряды Азиатской федерации тхэквондо ITF. Об этом 30 августа сообщили в пресс-службе национальной организации.
Решение об этом принималось на собрании Международной федерации тхэквондо путем голосования. Таким образом, Россия стала 34-м членом Азиатской федерации тхэквондо ITF. Отметим, что тхэквондо ITF — не олимпийский вид спорт. Тем не менее этот шаг позволит России участвовать в будущих соревнованиях, включая чемпионат Азии 2024 года.
Добавим, что на том же собрании вице-президентом Международной федерации тхэквондо ITF был избран россиянин Юрий Калашников.
Всего в мире существуют три основные федерации тхэквондо. Это WTF (Всемирная федерация тхэквондо), ITF (Интернациональная федерация тхэквондо) и GTF (Глобальная федерация тхэквондо). WTF нацелена в первую очередь на соревновательную составляющую, в том числе здесь больше защиты спортсмена. Именно она представляет тхэквондо на Олимпиаде. ITF рассматривают тхэквондо в первую очередь как боевое искусство. Считается, что приемы и техника в ITF более приближены к реальным боям. Правила GTF больше похожи на WTF, но имеют ряд особенностей и нюансов.