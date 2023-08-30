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    «Территория напоминает поле боя». В Приморском районе сорваны сроки ремонта детского садика

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    Детский сад № 76 не сможет принять воспитанников в сентябре. В здании не успеют завершить ремонт. Об этом «Фонтанке» сообщили родители 30 августа.

    «В саду медосмотры все отменили, через день сад должен работать, а он не готов. В саду никто толком ничего не может сказать! Очевидно, что работать он не готов. Куда нам вести своих детей 1 сентября? — отметили петербуржцы. — Сейчас территория у сада напоминает поле боя, работы никто не ведет».

    По информации сайта госзакупок, контракт на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту групповых помещений был заключен в мае с ООО «КИП». Завершить их, согласно контракту, должны были к 20 июля. У компании еще три госконтракта на ремонты детских учреждений в Приморском районе. Стоимость работ 2,7 миллиона рублей. Еще один контракт на ремонт кровли выполняет ИП Балхонова за 3,6 миллиона рублей. Эти работы также должны были быть завершены к 20 июля.

    В пресс-службе администрации Приморского района проблему подтвердили и уточнили, что на время ремонта детей распределят по другим учреждениям микрорайона метро «Беговая».

    «Проблема была связана с получением ордера ГАТИ — без него нельзя было начать работы. На данный момент он получен, все «грязные» строительные работы планируется закончить к 1 октября и вернуть детей в сад. Также увеличен штат строительной бригады для оперативного завершения ремонта», — добавили там.

    31 августа в течение дня руководители детских садов № 90, 70, 75, 19, 63, 74 будут ждать родителей для оформления документов. Во временных группах дети будут находиться со своими воспитателями и помощниками воспитателей.

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