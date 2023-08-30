«Территория напоминает поле боя». В Приморском районе сорваны сроки ремонта детского садика

Детский сад
«В саду медосмотры все отменили, через день сад должен работать, а он не готов. В саду никто толком ничего не может сказать! Очевидно, что работать он не готов. Куда нам вести своих детей 1 сентября? — отметили петербуржцы. — Сейчас территория у сада напоминает поле боя, работы никто не ведет».
По информации сайта госзакупок, контракт на выполнение общестроительных работ по капитальному ремонту групповых помещений был заключен в мае с ООО «КИП». Завершить их, согласно контракту, должны были к 20 июля. У компании еще три госконтракта на ремонты детских учреждений в Приморском районе. Стоимость работ
В пресс-службе администрации Приморского района проблему подтвердили и уточнили, что на время ремонта детей распределят по другим учреждениям микрорайона метро «Беговая».
«Проблема была связана с получением ордера ГАТИ — без него нельзя было начать работы. На данный момент он получен, все «грязные» строительные работы планируется закончить к 1 октября и вернуть детей в сад. Также увеличен штат строительной бригады для оперативного завершения ремонта», — добавили там.
31 августа в течение дня руководители детских садов