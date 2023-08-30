«Территория напоминает поле боя». В Приморском районе сорваны сроки ремонта детского садика

Детский сад № 76 не сможет принять воспитанников в сентябре. В здании не успеют завершить ремонт. Об этом «Фонтанке» сообщили родители 30 августа.



«В саду медосмотры все отменили, через день сад должен работать, а он не готов. В саду никто толком ничего не может сказать! Очевидно, что работать он не готов. Куда нам вести своих детей 1 сентября? — отметили петербуржцы. — Сейчас территория у сада напоминает поле боя, работы никто не ведет».

