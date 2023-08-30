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    Экс-футболист «Зенита» Кузяев: во Франции скучаю по гречке

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    Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев, перешедший летом во французский «Гавр», рассказал, что скучает по русской еде.

    «Очень скучаю по русским блюдам! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, это та кухня, к которой я больше всего привык. Скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке», — признался 30-летний футболист в интервью официальному сайту французской Лиги 1.

    Он также добавил, что во Франции гораздо сложнее разного рода организационные вопросы. В пример он привел покупку sim-карты. Как оказалось, для ее покупки нужно предоставить подтверждение адреса или платежные квитанции.

    На сегодняшний день Кузяев сыграл за «Гавр» три матча, в которых забил один мяч.

    За «Зенит» он выступал с 2017 по 2023 год. За это время он пять раз становился чемпионом России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23). Также на его счету 46 матчей и два гола за сборную России.

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