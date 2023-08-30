Экс-футболист «Зенита» Кузяев: во Франции скучаю по гречке

Бывший футболист «Зенита» Далер Кузяев, перешедший летом во французский «Гавр», рассказал, что скучает по русской еде.



«Очень скучаю по русским блюдам! Французская кухня очень известна, но в России она, пожалуй, немного полезнее. По крайней мере, это та кухня, к которой я больше всего привык. Скучаю по маминым блюдам, особенно по гречке», — признался 30-летний футболист в интервью официальному сайту французской Лиги 1.



Он также добавил, что во Франции гораздо сложнее разного рода организационные вопросы. В пример он привел покупку sim-карты. Как оказалось, для ее покупки нужно предоставить подтверждение адреса или платежные квитанции.

